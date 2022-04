Quali sono le app più scaricate fino ad ora nel 2022

Non si ferma la popolarità, specie tra i giovanissimi, di TikTok, che si conferma, anche ad inizio 2022, l'app più scaricata al mondo, Stati Uniti compresi. Da quando è disponibile sul mercato, l'app cinese è stata scaricata ben 3,5 miliardi di volte. Il dato è riportato dalla società di analisi Sensor Tower nel suo ultimo report, secondo il quale Twitter, appena acquistata da Elon Musk, è solo sedicesima tra le applicazioni più scaricate su dispositivi mobili.

La classifica dietro a TikTok

Subito dietro a TikTok, si piazzano, nell'ordine: Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram. Il distacco tra prima e seconda posizione, tuttavia, è un vero e proprio abisso: il social per immagini di Mark Zuckerberg - parte della galassia Meta - è statp scaricato 160 milioni di volte in meno. Secondo, il rapporto, nessuna app ha avuto più download di TikTok dall'inizio del 2018, anno in cui WhatsApp ne ha avuti circa 250 milioni in tutto il mondo.

L'ultima app a battere TikTok era stata Zoom, nel quarto trimestre del 2020, in piena pandemia, quando lo smart working forzato ne aveva fatto esplodere l'utilizzo, e quindi i download. Per tutto il 2021, invece, il social cinese si era confermato al primo posto per download effettuati dagli utenti per ognuno dei quattro trimestri di riferimento.