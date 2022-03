Le app di viaggio più scaricate al mondo (che dovresti avere nel tuo smartphone)

Nessuno avrebbe immaginato il contrario: Google Maps è l’app più usata al mondo per viaggiare: secondo uno studio della piattaforma ''Apptopia è in vetta alle classifiche delle applicazioni più scaricate nel 2021 non solo per gli spostamenti, ma anche per la scelta di locali e di servizi. In questi ultimi anni l’applicazione si è arricchita di funzioni, l’ultima delle quali permette di capire se e quando c’è troppa gente in un posto. L’app, diventata così uno strumento che ispira e che dà informazioni sempre più dettagliate, è usata da più di 106 milioni di utenti.

Le app di viaggio sul podio

La seconda app è Uber, la piattaforma per chiamare o condividere un’auto con autista. Anche se in Italia è poco usata sono 94 i milioni di download in tutto il mondo. In terza posizione c’è invece l’app Booking.com che, nonostante i cambiamenti nel modo di viaggiare provocati dalla pandemia, è stata scaricata 63 milioni di volte. Sono aumentate le offerte, gli sconti e i programmi per attrarre i compratori.

Google Earth si posiziona al quarto posto: la piattaforma per esplorare il mondo in ogni suo angolo con spettacolari viste tridimensionali ha 57 milioni di download. Quinto posto in classifica per l’app delle vacanze Airbnb, che continua a inserire novità per viaggiatori e ospiti sempre più nomadi. E’ stata scaricata 44 milioni di volte nel 2021. Al sesto posto c’è DiDi, un’app cinese simile a Uber che si è trasformata poi in DiDi Rider in Giappone, in Australia e in alcuni Paesi dell’America Latina. L’anno scorso è stata scaricata 27 milioni di volte.

Bolt, una delle tante piattaforme per prendere monopattini a noleggio, si posiziona al settimo posto con 25 milioni di download. E’ disponibile in oltre 40 Paesi e 200 città in tutto il mondo. Sono 23,3 i milioni di download per chi usa l’app Lyft, concorrente di Uber: è all’ottavo posto ed è attiva solo negli Stati Uniti. Al nono posto c’è la prima applicazione indiana dedicata agli spostamenti in treno: Where is my train?, scaricata 23.1 milioni di volte in un Paese con quasi 120mila chilometri di binari. Chiude la classifica Grab, la più grande applicazione del Sudest asiatico con cui muoversi in auto, bus o scooter, farsi portare il cibo o la spesa a casa ed effettuare pagamenti. I download nel 2021 sono stati 23 milioni.

Altre app molto utilizzate in Italia

In Italia, oltre a Google Maps e a Booking.com, spiccano anche altre app gratuite: