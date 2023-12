Apple: le app e i giochi più popolari del 2023

Arrivano da Apple le classifiche delle app e dei giochi più popolari del 2023 sull’App Store. Queste classifiche includono applicazioni e videogiochi gratuiti e a pagamento, nonché i giochi di Apple Arcade.

L’App Store è un marketplace ricchissimo, visitato ogni settimana da oltre 650 milioni di utenti in cerca di suggerimenti sulle app e sui giochi migliori. Con i contenuti curati dalle redazioni internazionali dell’App Store, i pannelli Oggi, App e Giochi sono utili per scoprire eventi in-app, consigli e raccolte attraverso sezioni e contenuti personalizzati in base agli interessi dell’utente.

Di seguito le app e i giochi più scaricati del 2023 in Italia.

Top app gratuite per iPhone

1. Temu: Compra come i miliardari

2. CapCut - Editor video e foto

3. Google

4. Just Eat - Food Delivery

5. WhatsApp Messenger

6. Google Maps

7. TikTok

8. Instagram

9. Gmail - Email by Google

10. SHEIN - Shopping Online

Top app a pagamento per iPhone

1. Veicolo+: info targa (no ads)

2. e-Connect

3. Threema. The Secure Messenger

4. Human Anatomy Atlas 2023

5. GSE SMART IPTV PRO

6. Forest: Focus for Productivity

7. PeakFinder

8. Procreate Pocket

9. Shadowrocket

10. Blitzer.de PRO

Top giochi gratuiti per iPhone

1. MONOPOLY GO!

2. Royal Match

3. Block Blast!

4. Gardenscapes

5. Subway Surfers

6. Roblox

7. Stumble Guys

8. UNO!™

9. Brawl Stars

10. Fight List - Categories Game

Top giochi a pagamento per iPhone

1. Minecraft

2. Plague Inc.

3. MONOPOLY

4. Pou

5. Geometry Dash

6. Grand Theft Auto: San Andreas

7. Papers, Please

8. Farming Simulator 23 Mobile

9. Red's First Flight

10. RFS - Real Flight Simulator

Top app gratuite per iPad

1. Goodnotes 6

2. RaiPlay

3. Amazon Prime Video

4. Netflix

5. Disney+

6. Notability – Note Taking

7. YouTube: Watch, Listen, Stream

8. Calculator for iPad +

9. Google Chrome

10. Canva: Design, Photo & Video

Top app a pagamento per iPad

1. Procreate

2. Human Anatomy Atlas 2023

3. Nomad Sculpt

4. forScore

5. GSE SMART IPTV PRO

6. iReal Pro

7. Noteshelf 2

8. LumaFusion

9. Notes Writer Pro: Sync & Share

10. Physiology & Pathology

Top giochi gratuiti per iPad

1. MONOPOLY GO!

2. Roblox

3. Good Pizza, Great Pizza

4. Stumble Guys

5. Happy Color® Art Coloring Book

6. Magic Tiles 3: Piano Game

7. Royal Match

8. Gardenscapes

9. 2 Player Games : the Challenge

10. UNO!™

Top giochi a pagamento per iPad

1. Minecraft

2. Plague Inc.

3. MONOPOLY

4. Geometry Dash

5. Papers, Please

6. RFS - Real Flight Simulator

7. Grand Theft Auto: San Andreas

8. The Past Within

9. Ultimate Custom Night

10. Five Nights at Freddy's

Top giochi di Apple Arcade

1. Cooking Mama: Cuisine!

2. NBA 2K23 Arcade Edition

3. Football Manager 2023 Touch

4. Jetpack Joyride 2

5. Angry Birds Reloaded

6. Fruit Ninja Classic+

7. Gear.Club Stradale

8. Getting Over It+

9. Mini Motorways

10. Asphalt 8: Airborne+