Ecco i vincitori degli Apple Design Awards 2024

Apple ha svelato i nomi di chi ha vinto gli annuali Apple Design Awards, premiando 14 app e giochi d’eccellenza. I vincitori e le vincitrici di quest’anno sono rappresentati da team di sviluppo provenienti da tutto il mondo, scelti per le loro eccezionali abilità tecniche, il talento nel design e la capacità di innovare.

Un’app e un gioco sono stati premiati per ciascuna di queste categorie: divertimento, inclusione, innovazione, interazione, impatto sociale, grafica e, per la prima volta, spatial computing. I progetti finalisti erano 42.

Divertimento

Bears Gratitude

L’app offre la possibilità di scrivere un diario stabilendo semplici pratiche quotidiane.

New York Times Games

Un interessante mix di titoli progettati per offrire il massimo livello di rigiocabilità, con un design elegante e un’elevata facilità d’uso.

Inclusione

oko

Avvisando i pedoni sullo stato dei segnali luminosi attraverso informazioni tattili e sonore, oko è un’app che ha un impatto immediato sulla vita delle persone ipovedenti.

Le avventure di Crayola

Un gioco colorato che offre tante possibilità creative, dove chi gioca può dare vita a personaggi con diverse tonalità della pelle, abilità, corporature e identità di genere, personalizzando completamente la narrazione. Utenti di tutte le età possono immergersi in questa esperienza ludica, passando da attività in cui creare elementi decorativi alla risoluzione di rompicapi o alla lettura di storie.

Innovazione

Procreate Dreams

Strumento di progettazione che permette a ogni utente di realizzare animazioni 2D sfruttando l'ampia e nota gamma di pennelli, gesti e movimenti del PencilKit nell’app Procreate originale.

Lost in Play

Lost in Play offre un viaggio nell’immaginazione infantile, con rompicapi studiati nei dettagli e caratterizzati da personaggi accattivanti e divertenti minigiochi.

Interazione

Crouton

Crouton offre agli utenti un’interfaccia semplice con cui salvare ricette, creare liste della spesa e vedere le indicazioni passo passo per la preparazione dei piatti.

Rytmos

Rytmos sfida giocatori e giocatrici a risolvere rompicapi creando percorsi attraverso semplici gesti di trascinamento.

Impatto sociale

Gentler Streak

Gentler Streak mira a migliorare lo stile di vita di ogni persona. L’app usa promemoria motivanti pieni di ottimismo, che tengono conto sia della forma fisica, sia del benessere mentale.

The Wreck

I giocatori e le giocatrici seguono la storia di Junon, una scrittrice che improvvisamente deve recarsi in ospedale per prendere una decisione che cambierà la sua vita e avrà un forte impatto sulla sua famiglia.

Grafica

Rooms

Rooms offre agli utenti un foglio bianco su cui disegnare scene fantasiose, una piattaforma per giochi divertenti e uno spazio sociale in cui interagire con migliaia di creazioni di altre persone.

Lies of P

Lies of P è un’avventura fantastica che reinventa una fiaba classica, in cui un burattino robotico creato da Geppetto deve sopravvivere a una battaglia in una città tormentata, per trovare il proprio creatore.

Spatial computing

Djay

Djay è un modo completamente nuovo di interagire con la musica in un ambiente spaziale. Offre un suono ad alta definizione e infinite possibilità di mixaggio.



Blackbox

Blackbox, per Apple Vision Pro, sfida gli utenti a guardare lo spazio da ogni angolazione. A ogni passo l’utente è accompagnato da intriganti rompicapi abilmente nascosti.