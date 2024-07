Apple 'controllerà' ChatGpt: Cupertino mette un piede nel cda di OpenAI

ChatGpt sarà integrato nel sistema operativo dei nuovi iPhone in uscita il prossimo autunno, e secondo Bloomberg (che riporta l'indiscrezione) è proprio per questa ragione che il capo dell'App Store, Phil Schiller, entrerà nel consiglio di amministrazione di OpenAI, ricoprendo il ruolo di osservatore.

OpenAI, Apple non avrà diritto di voto

Il nuovo incarico permetterà a Schiller di partecipare e contribuire in prima persona alle riunioni della società californiana, ma non avrà diritto di voto né potrà influire minimamente in ambito decisionale. Non è un caso che sia proprio Schiller la figura prescelta da Cupertino per rivestire un ruolo apparentemente marginale, ma sicuramente cruciale. Figura storica di Apple e braccio destro del ceo Tim Cook, dopo aver ricoperto a lungo il ruolo di responsabile marketing, dal 2020 è 'Apple fellow', ossia nella ristretta cerchia dei principali dirigenti dell'azienda. In questa posizione, continua a gestire lo store con la mela e organizzare i grandi eventi, in stretta collaborazione con Cook.

A quanto riportato dall'agenzia di stampa, all'interno del cda troverebbe posto anche Microsoft, che nella startup ha investito diversi milioni di dollari negli ultimi anni. Il rischio è che la comprensenza dei due colossi tech nel consiglio di amministrazione possa essere foriero di tensioni e incomprensioni tra gli attori in gioco. Come scrive Bloomberg, infatti, il ruolo di osservatore del consiglio porrà Apple alla pari con Microsoft, il più grande sostenitore di OpenAI. "Il lavoro - spiegano - consente a qualcuno di partecipare alle riunioni del consiglio senza poter votare o esercitare altri poteri da direttore", ma tuttavia "gli osservatori acquisiscono informazioni su come vengono prese le decisioni in azienda".

Il board di OpenAI, al momento, è composto dal presidente Bret Taylor, il co-fondatore Sam Altman, Adam D'Angelo, Sue Desmond-Hellmann, Paul M. Nakasone, Nicole Seligman (ex presidente di Sony Entertainment), Fidji Simo e Larry Summers.