Apple Fitness+ si aggiorna con nuovi ed interessanti contenuti

Apple Fitness+ presenta nuovi modi per migliorare il proprio benessere generale. Il servizio si arricchisce con un nuovo allenamento kickboxing, un nuovo tipo di meditazione incentrato sul sonno, il programma “Artista in primo piano” con la musica di Beyoncé, nuovi ospiti per la serie “Passeggiamo” e tre nuovi trainer.

Kickboxing e nuovi trainer

Gli allenamenti di kickboxing aiutano a esercitare tutti i muscoli e sono eccellenti per sviluppare forza, resistenza, coordinazione ed equilibrio. Fitness+ aggiunge il kickboxing come nuovo tipo di allenamento cardio total body. Ogni allenamento consiste in una serie di movimenti distinti, seguiti da un ultimo round che combina i movimenti appena appresi in un intervallo di un minuto in cui dare il massimo. Non occorrono attrezzi particolari e le sessioni durano 10, 20 o 30 minuti.

L’allenamento di kickboxing è condotto da due trainer Fitness+. Jamie-Ray Hartshorne che si è allenato nel muay thai e ha gareggiato come professionista in Thailandia. Anche Nez Dally si unisce al team di trainer. Questa lottatrice di muay thai ha fatto la storia diventando la prima donna a gareggiare in Thailandia indossando l’hijab.

A gennaio, il team Fitness+ accoglie altri due trainer: Brian Cochrane per l’HIIT e Jenn Lau per il rafforzamento.

Arriva meditazione e sonno

Le meditazioni Fitness+ sono pensate per aiutare gli utenti a sciogliere le tensioni e a ridurre l’ansia. La nuova meditazione incentrata sul sonno si aggiungerà agli altri nove temi del catalogo, tra cui Calma, Gratitudine, Resilienza e Creatività. Il catalogo si propone di rendere la pratica della meditazione più efficace e utile che mai. Ogni settimana verranno aggiunte nuove meditazioni dedicate al sonno, che possono essere integrate nella nostra routine quotidiana per aiutarci a rilassarci o a impiegare meno tempo per addormentarci.

Per aiutare gli utenti a iniziare con le meditazioni per il sonno, viene lanciato il nuovo programma “Introduzione a meditazione e sonno”. Il programma consiste in quattro meditazioni di 20 minuti che si concludono con 5 minuti di musica rilassante. Queste meditazioni, che possono essere condotte in qualsiasi ordine e in qualsiasi momento, utilizzano una serie di tecniche finalizzate a rallentare il ritmo e a dormire meglio.

“Artista in primo piano” con Beyoncé

La serie “Artista in primo piano”, che dedica un’intera playlist di allenamento ad un singolo artista, si espande con nuovi allenamenti accompagnati dall’iconica musica di Beyoncé, includendo i brani del suo ultimo album Renaissance. Sono disponibili sette nuovi allenamenti con la musica della cantante: ciclismo, danza, HIIT, pilates, rafforzamento, tapis roulant e yoga.

Fitness+ presenterà a gennaio due ulteriori novità in “Artista in primo piano”: i Foo Fighters e Bad Bunny.

Passeggiamo

Fitness+ presenta nuovi episodi di “Passeggiamo”, a partire dalla famosa attrice Jamie Lee Curtis. Passeggiamo è un’esperienza audio disponibile su iPhone e Apple Watch, pensata per aiutare le persone a camminare più spesso, accompagnate dalla voce di alcune delle personalità più interessanti e motivanti al mondo che condividono aneddoti, foto e musica con gli utenti di Fitness+.

Inoltre nella quinta stagione altri nuovi ospiti si aggiungeranno al servizio di Apple.

Prezzi

Apple Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno e può essere condiviso con altre cinque persone in famiglia. Tre mesi di Apple Fitness+ sono inclusi con l’acquisto di Apple Watch Series 4 o successivi, iPhone 11 o successivi, iPad (nona generazione o successive), iPad Air (quinta generazione o successive), iPad mini (sesta generazione o successive), iPad Pro 11" (terza generazione o successive), iPad Pro 12,9" (quinta generazione o successive), Apple TV HD o Apple TV 4K (seconda generazione). Un mese di Fitness+ è incluso per chi si abbona per la prima volta.