Gli Apple Glass sono sempre più vicini (ma c'è un però)

Gli Apple Glass sono sempre più vicini, a tal punto che da Cupertino potrebbero pensare di anticipare l'uscita sul mercato degli occhiali connessi di cui si parla ormai da anni. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso hi-tech avrebbe portato a termine con successo la fase di test dei dispositivi, che adesso sarà seguita dalla produzione di massa, in collaborazione con i fornitori prescelti.

Le caratteristiche degli Apple Glass

Il sito specializzato nel mondo Apple, DigiTimes, si è spinto più in là, arrivando a formulare un'ipotesi sulla data di uscita, perlomeno indicativa: dopo aver superato la fase della convalida ingegneristica - ossia quella che garantisce che un dispositivo soddisfi determinati obiettivi e livelli di sicuerezza - gli Apple Glass dovrebbero debuttare entro la fine del 2022. Stando a quanto trapelato finora, dovrebbero disporre di:

design leggero

due display micro-Led 4K e 15 moduli ottici

due processori e connessione Wi-Fi 6E

tracking degli occhi e rilevamento degli oggetti

Se le tempistiche saranno davvero rispettate, la finestra dell'autunno potrebbe essere quella giusta per la presentazione dei nuovi occhiali in grado di riprodurre contenuti in realtà virtuale e aumentata. Il grande evento autunnale, così, potrebbe essere il più roboante di sempre, con la presentazione di iPhone 14, i più attesi, Apple Watch Series 8 e Apple Glass.

In una prima fase, ipotizzano gli analisti, potrebbe essere molto complesso assicurarsi un paio di Apple Glass, a causa della carenza di chip che potrebbe protrarsi per almeno altri due anni. Passerebbero anche diversi mesi dall'annuncio ufficiale alla prima disposnibilità - molto limitata - nei negozi.