Apple Intelligence, l'IA 'made in Cupertino' è pronta a prendersi la scena

Apple entra di prepotenza nella corsa all'intelligenza artificiale. C'è voluta un'attesa piuttosto lunga, perlomeno a giudicare i passi avanti fatti nel settore negli ultimi due anni, ma ora la società di Cupertino lancia la sua personale Apple Intelligence. Non solo: il colosso californiano stringe un'alleanza con OpenAI per integrare i propri smartphone con ChatGpt. Sono i punti salienti del keynote del Ceo, Tim Cook, nella giornata di apertura della conferenza degli sviluppatori con la mela.

L'intelligenza artificiale di Apple

L'acronimo è lo stesso, AI, dove A sta per Apple. Il perché l'ha spiegato proprio il numero uno di Apple: "L'Intelligenza artificiale - ha detto - deve riflettere i nostri principi: essere potente, intuitiva, integrata ai nostri prodotti, calata nel contesto personale e costruita per mantenere la privacy". La Apple Intelligence pervaderà l'universo di software 'made in Cupertino', da Messaggi a Foto, passando per le email. Passi avanti anche per Siri: l'assistente vocale, ormai storico - è stato introdotto la prima volta più di dieci anni fa - si evolve, riuscirà a interagire con altre app e capire il contesto. "È solo un primo sguardo a ciò che potremo fare con l'IA" spiegano da Apple.

Come detto, Apple sancisce un'alleanza con OpenAI, sviluppatore di ChatGpt, che ha dato il via allo sviluppo su larga scala dell'intelligenza artificiale, resa disponibile a tutti, per quanto su differenti livelli. Il popolare chatbot sarà integrato nelle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac. In merito alla novità, è intervenuto Elon Musk, tra i fondatori della startup: "Se Apple integra OpenAI a livello di OS, allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende - ha detto -. Questa è un'inaccettabile violazione di sicurezza".

La prossima versione del software di iPhone, iOS 18, sarà segnato largamente dall'intelligenza artificiale, avrà una grafica riprogettata (gli utenti potranno personalizzare la schermata iniziale) e sarà dotata di una nuova app per incrementare il livello di sicurezza dei dispositivi e dei loro contenuti. Si chiama Passwords, e sarà una specie di contenitore delle password di tutti i dispositivi Apple di uno specifico utente.