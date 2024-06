Apple Intelligence: cos’è e come funziona

Durante il WWDC 24, Apple ha presentato la sua intelligenza artificiale per iPhone, iPad e Mac. Denominata Apple Intelligence, è profondamente integrata nei nuovi sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Sfrutta la potenza dei chip Apple per comprendere e creare testi e immagini, eseguire azioni nelle app e semplificare e velocizzare le attività di tutti i giorni.

Di seguito tutte le caratteristiche di Apple Intelligence.

Nuove funzioni per la creazione di contenuti

Apple Intelligence offre nuovi modi per scrivere e comunicare in modo più efficace. Con gli avanzati strumenti di scrittura integrati in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, l’utente può rielaborare, revisionare e sintetizzare un testo ovunque lo scriva, utilizzando Mail, Note, Pages e altre app di terze parti.

Scendendo nel dettaglio, grazie alla funzione Rewrite (riscrivere), Apple Intelligence propone nuove versioni del testo scritto dall’utente, modificando il tono in base al pubblico e alla finalità. Ideale per perfezionare una lettera di presentazione o aggiungere un tocco di umorismo e creatività ad un invito, Rewrite aiuta a trovare le parole giuste per ogni occasione. La funzione Proofread (correggere una bozza) controlla la grammatica, la scelta lessicale e la struttura della frase, suggerendo anche modifiche che l'utente può rivedere o accettare. La funzione Summarize (riassumere) permette di sintetizzare un testo e visualizzarlo sotto forma di paragrafo discorsivo, lista di concetti principali, tabella o elenco.

Apple Intelligence si occupa anche della gestione della posta elettronica. Ora in cima alla casella di posta, all’interno di Mail, compare la nuova sezione Messaggi prioritari, che contiene le email più urgenti, per esempio, un invito per il giorno stesso o una carta d’imbarco. Anziché vedere soltanto le prime righe dell’email, sarà possibile visualizzare direttamente una sintesi del contenuto del messaggio senza nemmeno aprirlo. Smart Reply (risposta intelligente) offre suggerimenti per le risposte rapide e identifica le domande nelle email per garantire che l’utente non ne perda nessuna.

Apple Intelligence gestisce anche le notifiche: le Priority Notifications (notifiche prioritarie) appaiono in cima alla raccolta, per portare in evidenza le più importanti, e i riepiloghi aiutano l’utente a farsi un’idea dei messaggi più lunghi o delle chat di gruppo particolarmente attive, direttamente dalla schermata di blocco. Inoltre la funzione full immersion Reduce Interruptions, mostra solo le notifiche che potrebbero richiedere l’attenzione immediata dell’utente.

Nelle app Note e Telefono ora è possibile registrare, trascrivere e riassumere i contenuti audio. Quando parte la registrazione durante una call, tutte le persone che partecipano vengono automaticamente informate, e quando termina, Apple Intelligence genera un riassunto dei punti principali.

Image Playground: creare immagini con l’intelligenza artificiale

Apple Intelligence rende possibili avanzate funzioni che permettono di creare immagini da usare nelle conversazioni, per esprimersi in modi nuovi e divertenti. Si possono scegliere tre stili diversi: animazione, illustrazione e schizzo. Image Playground è semplice da usare ed è integrata in app come Messaggi, ma è anche disponibile come app a sé stante.

Con Image Playground, l’utente può scegliere fra diversi tipi di concept per categorie, come temi, costumi, accessori e luoghi. Può inserire una didascalia per le immagini, selezionare una persona dalle foto nella libreria personale e aggiungerla a un’immagine, e scegliere lo stile che preferisce.

Grazie ad Image Playground in Messaggi, l’utente può creare al volo immagini divertenti e ricevere suggerimenti sui concept migliori da usare nelle sue conversazioni. Per esempio, se un utente sta parlando di trekking in una chat di gruppo, tra i suggerimenti appariranno concept relativi ai suoi amici, alla loro destinazione e alla loro attività, rendendo la creazione dell'immagine più veloce e pertinente.

Image Playground, inoltre, è disponibile in altre app come Keynote, Freeform e Pages, così come in app di terze parti compatibili.

Genmoji

Le Genmoji portano le emoji ad un nuovo livello, permettendo all'utente di esprimersi in modo originale. Basta scrivere una descrizione per far apparire la propria Genmoji insieme a una serie di opzioni aggiuntive, o creare Genmoji di amici e familiari basate sulle loro foto. Proprio come le emoji, le Genmoji possono essere aggiunte ai messaggi o condivise come adesivi o reazioni.

Nuove funzioni di Foto grazie all’intelligenza artificiale

Ora con Apple Intelligence cercare le foto e i video è ancora più semplice. Per cercare foto specifiche si possono usare frasi comuni come “Maya sullo skateboard con una maglietta colorata” oppure “Katie con adesivi sulla faccia”. E anche la ricerca all’interno dei video è facilissima, perché si può identificare un momento specifico in un clip e andare direttamente a quella sequenza. Inoltre, grazie al nuovo strumento Clean Up, si possono rimuovere gli oggetti indesiderati dallo sfondo, senza correre il rischio di alterare il soggetto.

Con la funzione Ricordi si può creare la storia che si preferisce semplicemente inserendo una descrizione.

Siri è ora più intelligente

Grazie all’integrazione con Apple Intelligence, ora Siri offre un’esperienza ancora più completa. Siri è in grado di interagire in modo più personale, naturale e contestualmente pertinente, permettendo di semplificare e velocizzare le attività di ogni giorno. Si può interagire con Siri ora anche scrivendo, con l’assistente capace di ricordare il contesto tra una richiesta e l'altra.

Siri ha anche una nuova veste grafica: quando è attiva, un fascio luminoso scorre lungo il profilo del display. Ora Siri può aiutare l’utente a usare un dispositivo ovunque si trovi, e sa rispondere a migliaia di domande su come fare qualcosa su iPhone, iPad e Mac.

Grazie ad Apple Intelligence, Siri sarà in grado di fare sempre più cose. Per esempio, l’utente potrà chiedere cose come “Manda a Malia le foto della grigliata di sabato”.

ChatGPT integrato nei prodotti Apple

Apple integrerà ChatGPT in iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, permettendo all’utente di accedere direttamente alle sue funzioni. Anche Siri può affidarsi a ChatGPT quando serve. Prima di inviare domande, foto o documenti a ChatGPT, Siri chiede l’autorizzazione dell’utente e poi presenta direttamente i risultati. Inoltre, ChatGPT aiuterà l'utente a generare contenuti per qualsiasi cosa si stia scrivendo. La funzione Compose permette, inoltre, di accedere agli strumenti di ChatGPT per generare immagini in un’ampia gamma di stili da integrare nel contenuto scritto.

ChatGPT arriverà su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia più avanti nel corso di quest'anno e si baserà su GPT-4o. L’utente potrà accedervi gratuitamente senza dover creare un account, e chi si abbona a ChatGPT potrà collegare gli account e accedere direttamente alle funzioni a pagamento.

Le protezioni della Privacy sono integrate per gli utenti che accedono a ChatGPT: i loro indirizzi IP vengono oscurati e OpenAI non conserverà le richieste. Per gli utenti che scelgono di collegare i loro account, verrà applicata la politica per il trattamento dei dati di ChatGPT.

Attenzione alla privacy

L'elemento fondante di Apple Intelligence è l’elaborazione on-device, molti dei modelli su cui si basa vengono eseguiti esclusivamente sul dispositivo. Quando le richieste sono più complesse e serve una maggiore potenza di elaborazione, la tecnologia Private Cloud Compute permette di elaborarle sul cloud con lo stesso livello di sicurezza e protezione dei dispositivi Apple.

Disponibilità

Apple Intelligence è gratuito e sarà disponibile in versione beta come parte di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia quest'autunno in inglese americano (US). Alcune funzioni, piattaforme software e altre lingue arriveranno nel corso del prossimo anno. Apple Intelligence sarà disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, e iPad e Mac con M1 e modelli successivi.