Si apre la "guerra" del Metaverso: Apple pronta a lanciare visori "potenti come computer"

Facebook corre, lo stesso fanno Google e Microsoft: di conseguenza anche Apple si adegua. Se il metaverso si fa largo tra le strategie delle principali compagnie hi-tech, il colosso di Cupertino non sta a guardare e accelera sulla produzione degli occhiali per la realtà aumentata e dei visori per la realtà virtuale. Del resto, sembra che il futuro sia quello di un mondo virtuale, dove incontrarsi, lavorare e divertirsi, ed è impensabile per i colossi della tecnologia sottrarsi a questo "gioco".

Apple: visori potenti come computer

Secondo l'analista esperto in fatti della Mela, Ming-chi Kuo, Apple lancerà i suoi visori di realtà aumentata entro il 2022. Questi saranno "potenti come i Mac e indipendenti dagli iPhone - dice - perché qualora il prodotto verrà posizionato solo come accessorio per computer o smartphone, non beneficerà di una crescita globale". Il riferimento va a chi non usa dispositivi di Apple ma che potrebbe dotarsi di un visore dell'azienda se capace di collegarsi a internet, scaricare app o giochi e navigare senza necessità di essere inserito nel più ampio ecosistema del colosso di Cupertino.

In precedenza, alcune indiscrezioni considerate attendibili indicavano il prossimo anno come il più indicato per la presentazione dei cosiddetti Apple Glass AR, che avrebbero anticipato di diversi mesi l'arrivo dei visori di realtà virtuale. Ma proprio l'annuncio del metaverso avrebbe fatto cambiare idea a Tim Cook, tanto da spingere l'azienda verso la finalizzazione del prodotto più lontano, che a questo punto precederebbe gli occhialini "aumentati", più orientati alla moda e meno "invasivi" esteticamente. Oltre che più economici. Kuo ha citato la «potenza di calcolo, la capacità di funzionare senza vincoli e la vasta gamma di applicazioni attese», come fattori che differenzieranno i visori di Apple da quelli della concorrenza.

Le mosse di Zuckerberg

Se il Metaverso sarà utilizzato, secondo le profezie di Mark Zuckerberg, da oltre 2 miliardi di persone nei prossimi dieci anni, si capisce bene perché i colossi della tecnologia non abbiano tempo da perdere e debbano progettare mosse e contromosse per conquistare la propria fetta di realtà digitale. Dopo il roboante annuncio di Meta (ex Facebook) di un realtà virtuale capace di replicare la vita reale - con benefici anche in termini professionali - i Meta Labs di Zuckerberg non hanno perso tempo, annunciando un guanto speciale capace di manipolare gli oggetti nel Metaverso.

Progettato per essere abbinato ai visori VR, il guanto è dotato di decine di sensori, che i Labs definiscono "attuatori". Servono per sentire la presenza di oggetti negli ambienti 3D e distinguere tra pesi e consistenze differenti. Tutto attraverso un motorino interno al centro della mano che gonfia gli attuatori attraverso un semplice flusso d'aria. In questo modo, si creano dei dossi tra le dita che restituiscono la sensazione di presa di vari elementi.

Toccando una penna, ad esempio, si gonfieranno solo i sensori sulle estremità di pollice ed indice mentre, in caso di un pallone, saranno coinvolti entrambi i guanti e molti più attuatori. I ricercatori dei laboratori di Meta hanno inoltre aggiunto specifici suoni, che danno l'illusione del tocco fisico. Attualmente non c'è una data di uscita ufficiale sul mercato, e probabilmente ci vorranno anni prima che il dispositivo finale sia pronto e indossabile per un uso comune.