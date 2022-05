Apple e privacy: nel nuovo spot utili strumenti per difendere i tuoi dati personali

C’e? un intero settore dell’economia, opaco e ramificato, che negli ultimi dieci anni ha accumulato una quantità crescente di dati personali. Un complesso ecosistema di siti web, app, social media, rivenditori di dati e aziende di tecnologie pubblicitarie tiene traccia di quello che le persone fanno online e offline, raccogliendo i loro dati personali. Queste informazioni vengono aggregate, condivise e utilizzate in tempo reale per le aste pubblicitarie, alimentando un’industria da 227 miliardi di dollari l’anno. Succede tutti i giorni, mentre le persone vivono la loro vita senza sapere nulla di cosa succede ai propri dati e senza aver mai espresso il proprio consenso.

Da Apple arriva, quindi, un nuovo spot che illustra efficacemente come difendere i propri dati personali.

Spot visibile qui:

Innanzitutto con iOS 15.2 e iPadOS 15.2, è possibile attivare il Rapporto sulla privacy delle app per visualizzare i dettagli sulla frequenza con cui le app accedono ai dati dell'utente (posizione, microfono e altro). È, inoltre, possibile visualizzare informazioni sull'attività di rete di ogni app e sull'attività di rete dei siti web, nonché sui domini web che tutte le app contattano più frequentemente. In Impostazioni, tocca Privacy. Scorri e tocca Registra attività app.

Alla fine dello spot, il personaggio principale, attiva Protezione della privacy in Mail. Questa funzione per l'app Mail su Mac, iPhone e iPad impedisce ai mittenti di e-mail di conoscere le tue informazioni, come ad esempio quando e quante volte visualizzi un'e-mail, se la inoltri, il tuo indirizzo IP e altri dati. Su Mac, nell'app Mail, scegli Mail > Preferenze, poi fai clic su Privacy. Seleziona "Protezione della privacy di Mail”. Su iPhone, vai su Impostazioni > Mail > Protezione della Privacy. Abilita “Proteggi le attività di Mail".

Apple non archivia né ha accesso ai numeri originali delle carte di credito, di debito o prepagate che aggiungi ad Apple Pay. Inoltre, quando usi Apple Pay con una carta di credito, di debito o prepagata, Apple non conserva i dati delle transazioni che permettono di identificarti - la tua transazione rimane tra te, il commerciante o lo sviluppatore e la tua banca o l'emittente della carta.

Inoltre su iOS e iPadOS, i controlli privacy sono un modo efficace per gestire le app che hanno accesso alla tua posizione. È possibile scegliere se consentire a un'app l'accesso alla propria posizione una volta o quando la si utilizza. È inoltre possibile scegliere se le app possono vedere la tua posizione approssimativa (entro un'area di circa 16 km quadrati) piuttosto che la tua posizione esatta. Per rivedere le scelte dei Servizi di localizzazione: apri Impostazioni > Privacy > Localizzazione.

Gli utenti possono anche controllare quali app hanno accesso ai contatti. Sul tuo Mac, scegli Menu Apple > Preferenze di sistema, fai clic su Sicurezza e privacy, quindi su Privacy. Seleziona Contatti. Seleziona la casella di controllo accanto a un'app per consentirle di accedere ai contatti. Deseleziona la casella di controllo per disattivare l'accesso a quell’app.

Su iPhone o iPad, apri Impostazioni > Privacy > Contatti.

Infine lo spot termina con la protagonista Ellie che abilita l’App Tracking Transparency. Questa opzione consente di scegliere se un'app può condividere la tua attività con altre applicazioni e siti web di altre aziende a fini pubblicitari. Se scegli “Chiedi all'app di non tracciare”, quando la installi, lo sviluppatore dell'applicazione non è autorizzato a tracciare la tua attività utilizzando informazioni che identificano te o il tuo dispositivo, come il tuo indirizzo e-mail.