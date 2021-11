Apple, che svolta: gli utenti potranno riparare da soli gli iPhone 12 e 13

Un cambio di rotta storico per Apple. Il colosso di Cupertino ha annunciato oggi il primo programma di riparazione self service (Self Service Repair). In soldoni, i clienti che si sentono in grado di effettuare una riparazione potranno accedere alle parti originali e agli strumenti offerti dal brand con la mela. Il servizio sarà disponibile, almeno inizialmente, per la famiglia di smartphone iPhone 12 e iPhone 13, e presto anche per i Mac con chip M1.

Apple, riparazione self service degli iPhone

Il servizio di riparazione "home made" sarà avviato a inizio 2022 negli Stati Uniti d'America, e poi prenderà piede man mano in altri Paesi nel corso dell'anno. È di fatto una svolta, perché fino ad oggi solo 5000 centri assistenza e 2800 aziende in giro per il mondo potevano metter mano agli iPhone, iPad e Mac in maniera "legale": fra qualche mese potranno affiancarsi anche gli utenti più esperti, in grado di smontare e rimontare dispositivi elettronici.

Come spiegato da Apple, la fase iniziale del programma si concentrerà sulle parti per cui ci si rivolge più spesso ai centri di assistenza, come il display, la batteria e le fotocamere di iPhone. Sarà avviato uno store che offrirà più di 200 parti originali singole e strumenti, che permetteranno di completare le riparazioni più comuni per iPhone 12 e iPhone 13.

"Il servizio Self Service Repair - spiegano da Cupertino - è pensato per persone specializzate nell’assistenza tecnica che hanno le competenze e l’esperienza richieste per riparare dispositivi elettronici. Per la maggior parte della clientela, recarsi presso un fornitore di assistenza professionale con tecnici di assistenza certificati che usano parti originali Apple è il modo più sicuro e affidabile per ottenere una riparazione».