Flop di Apple Vision Pro, causa emicranie. Zuckerberg: "È meglio il nostro visore"

Il 2 febbraio è uscito ufficialmente negli Stati Uniti l'Apple Vision Pro, visore futuristico del colosso hi-tech guidato da Tim Cook, a cui gli amanti dei prodotti con la mela e i curiosi più abbienti - il prezzo parte dai 3.500 dollari - non hanno saputo rinunciare. Ma il 16 febbraio gli Apple Store sono stati presi d'assalto da moltissimi clienti che il visore lo volevano restituire. Il motivo? Quattordici giorni è il limite temporale massimo concesso da Cupertino per riconsegnarlo e ottenere un rimborso se insoddisfatti.

Apple Vision Pro causa il mal di testa

Significa forse che Apple Vision Pro non vale il prezzo di vendita? Apple è bottega cara, quindi sicuramente tende a sovrastimare il reale valore di mercato dei prodotti del proprio ecosistema. Sta di fatto che tra chi ha acquistato e restituito il terminale c'è sicuramente chi, consapevole del diritto di recesso, ha deciso di investire provvisoriamente del denaro per "vedere l'effetto che fa" un visore per la realtà mista di ultima generazione, il più potente e futuristico del mercato. Ma tra i delusi, a quanto pare, c'è anche chi è rimasto pienamente soddisfatto delle funzionalità della 'maschera' di Apple, ma ha ravvisato che un uso neppure troppo prolungato causa forti mal di testa, capogiri o vertigini, secchezza agli occhi, irritazioni alle palpebre.

Molto interessante, in particolare, è la testimonianza di Neil Patel, 'mago' del web marketing, autore best seller, tra le personalità più influenti del web. "Ho acquistato l'Apple Vision Pro e anche se la tecnologia è straordinaria...l'ho restituito". Comincia così un post su X (ex Twitter), condiviso sul suo profilo. Segue una lista degli aspetti negativi del visore: prima di tutto il peso eccessivo, "indossarlo in testa è davvero pesante"; mette a dura prova la vista, "se hai mai indossato gli occhiali per la prima volta sai di cosa sto parlando", spiega Patel; e poi il mal di testa "ogni volta che lo indossavo, per alcune ore". Ma di non proprio allettante ci sono anche la scarsa offerta di app e le dimensioni difficili per chi viaggia (è molto ingombrante). Certo, Patel individua anche dei punti a favore, che lo spingono comunque a definire il dispositivo Apple come "il futuro": permette di sperimentare esperienze fuori dall'ordinario, ha potenzialità che potrebbero stravolgere il marketing del futuro e consente, tra le altre cose, di godere di un film come si fosse al cinema. Ma ad oggi, i pro sembrano essere meno dei contro.

Zuck contro Apple: "Il nostro visore è meglio"

Il mezzo flop di Apple Vison Pro è stato colto al balzo da Mark Zuckerberg - oggi il più grande rivale di Tim Cook sul fronte della reatlà virtuale e mista - per portare acqua al mulino di Meta. Il padre di Facebook la tocca piano. In un video pubblicato su Instagram, ha parlato del visore di Cupertino, indossando un Meta Quest 3, il il prodotto di punta della sua azienda, e senza mezzi termini ha sentenziato: "Il nostro è migliore, punto".

Secondo Zuckerberg il Meta Quest 3 "è meglio per la stragrande maggioranza delle cose per cui le persone usano la realtà mista". Il manager del colosso di Menlo Park è convinto di aver "realizzato un prodotto molto più comodo", con controller "più accurati". Allo stesso tempo, non ha mancato di riconoscere la maggior risoluzione offerta dal visore rivale, non mancando di criticare Apple, tuttavia, "per i compromessi" a cui è dovuta scendere sul fronte di comfort ed ergonomia. Nessun accenno a presunte emicranie dopo l'utilizzo del dispositivo, ma Zuckerberg ha indicato altri punti dolenti, come un catalogo ancora poco ampio sul fronte delle applicazioni. Al contrario, Meta dispone di una scelta bem più vasta, oltre alla possibilità di aver accesso immediato ad app come YouTube o Xbox, per giovare ai videogame in streaming.