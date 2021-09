Quanto costa Apple Watch Series 7 e quando sarà disponibile

Apple Watch Series 7 è un fuoriserie dotato di un display Retina always-on riprogettato con molta più area di visualizzazione e bordi più sottili, che lo rendono lo schermo più ampio e avanzato di sempre. Grazie ai bordi più sottili, la superficie di visualizzazione del display è stata ampliata al massimo senza alcun impatto sulle dimensioni dello smartwatch. Il nuovo smartwatch di Cupertino, però, sta lasciando sulle spine gli utenti che non aspettano altro che metterlo al polso: non sarà disponibile, infatti, prima dell'autunno. Apple non ha ancora specificato in quale mese, però. Un altro interrogativo non lascia tranquilli gli "aficionados": quanto costa il nuovo Apple Watch Series 7?

Apple Watch 7: prezzo

Partiamo col dire che il nuovo Apple Watch Series 7 è l’Apple Watch più resistente in assoluto, grazie a un cristallo anteriore più robusto e resistente agli urti. È il primoad avere una resistenza alla polvere di grado IP6X, e mantiene sempre una resistenza all’acqua di 50 metri (rating WR50). Il design, inoltre, è statoo ottimizzato con angoli più smussati e arrotondati, ed è dotato di un esclusivo bordo rifrangente che consente ai quadranti e alle app a tutto schermo di diventare tutt’uno con la curvatura della cassa. Detto che anche l’interfaccia utente di Apple Watch 7 è stata ottimizzata per il display più ampio, e offre maggiore leggibilità e facilità d’uso, è facile capire che il nuovo smartwatch Apple potrebbe veder lievitare, limitatamente, il proprio prezzo rispetto alla generazione precedente di Apple Watch 6. Se non ci sono indicazioni ufficiali sulla data di uscita, non ci sono ancora indicazioni ufficiali sul prezzo di vendita.

Ad oggi, è possibile acquistare solo Apple Watch Series 6 a partire da 439 euro nella sua configurazione base, Apple Watch SE da 309 euro e Apple Watch Series 3, a partire da 229 euro.

Le novità di Apple Watch 7

Guardando alle specifiche del nuovo Apple Watch, stupisce l'autonomia, "spinta" fino a 18 ore, a cui si aggiunge anche una ricarica più rapida del 33% rispetto al passato. Lo smartwatch di Cupertino, allo stesso tempo, continua a offrire strumenti indispensabili per salute e benessere, come il cardiofrequenzimetro elettrico e l’app per elettrocardiogramma.

Sul fronte software, il nuovo watchOS 8 introduce quadranti aggiuntivi pensati appositamente per il display più ampio di Apple Watch Series 7.