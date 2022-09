Sono finalmente disponibili i nuovi Apple Watch 8

Dal 16 settembre, sono disponibili i nuovi smartwatch firmati Cupertino. Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE introducono tecnologie all'avanguardia e importanti innovazioni per la sicurezza. Il primo estende le funzioni pensate per la salute e la sicurezza come l’app ECG e il rilevamento delle cadute, il secondo offre l'essenza dell'esperienza Apple Watch, inclusi il monitoraggio dell'attività fisica, le notifiche sulla frequenza cardiaca elevata o ridotta e SOS emergenze.

Apple Watch 8 in brevissimo

Tra le novità principali dei nuovi Apple Watch 8 c'è sicuramente quella in grado di rilevare gli incidenti. Lo smartwatch, quando rileva un incidente d’auto di grave entità, chiederà conferma all’utente e contatterà i servizi di emergenza se non riceve risposta entro 10 secondi. Gli operatori riceveranno la posizione del dispositivo, condivisa anche con i contatti di emergenza dell’utente.

Passi avanti notevoli sono stati mossi anche sul fronte dell'autonomia: per permettere agli utenti di rimanere connessi ancora più a lungo, infatti, la nuova modalità di risparmio energetico può estendere la durata della batteria fino a 36 ore, con iPhone presente. Questa nuova modalità disabilita o limita temporaneamente alcuni sensori e funzioni, fra cui il display always-on, il rilevamento automatico dell'allenamento, le notifiche sulla salute del cuore e altro.