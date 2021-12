Come sarà Apple Watch 8: le prime indiscrezioni sul nuovo smartwatch di Cupertino

A pochi mesi dalla presentazione del nuovo ecosistema Apple, si è già cominciato a parlare di quello che vedrà la luce a settembre 2022. Se già ci sono diverse indiscrezioni su iPhone 14, altrettanto non si può dire di Apple Watch serie 8.

Apple Watch 8: prime indiscrezioni

La certezza è che Apple Watch 7, rispetto al predecessore, non ha portato a livello di design quella rivoluzione che ci si sarebbe aspettati. Come riportato dal sito di settore 9to5mac, sembra che il colosso di Cupertino, per il futuro, stia sviluppando un sensore per la misurazione della temperatura. Non solo battito cardiaco, calorie e qualità del sonno, quindi: è possibile che Apple Watch 8 permetta di rilevare la temperatura corporea solo indossando il dispositivo. A ciò, si aggiungerebbe un aggiornamento importante sulle tecnologie che permettono di calcolare la concentrazione del glucosio nel sangue.

Apple Watch 8 dovrebbe disporre di un processore più avanzato, e garantire performance più avanzate, anche sul fronte dell'accuratezza del monitoraggio della qualità del sonno. Ad onor del vero, secondo indiscrezioni dei mesi passati, queste funzionalità dovevano essere presenti già sugli Apple Watch series 7, ma problemi di produzione e scarsità di chip avrebbero fatto slittare al futuro (forse al 2022) le nuove implementazioni.

Apple Watch SE: nuova versione in cantiere

Secondo gli analisti di Bloomberg e Ming-Chi Kuo, Apple per il 2022 starebbe anche pensando di rilasciare un aggiornamento del più economico Apple Watch SE, con una versione più "robusta" per garantirne un utilizzo corretto anche per gli atleti che si cimentano in sport più estremi e a contatto con la natura. Con ogni probabilità, il nuovo smartwatch economico di Cupertino avrà un nuovo processore e qualche implementazione anche sul fronte delle funzioni per il monitoraggio della salute.