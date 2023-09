Nuovo Apple Watch Series 9: più potente e comodo da usare

Dopo l’analisi completa della nuova gamma di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, ci occupiamo oggi di Apple Watch Series 9, la più recente versione del noto smartwatch di Apple.

Apple Watch Series 9 è più potente che mai grazie al nuovo chip S9 SiP. Debutta, inoltre, il gesto doppio tap ed arriva anche un display più luminoso. Ricordiamo anche Siri on-device in grado di accedere ai dati dell’app Salute, la funzionalità “Posizione precisa” ed il nuovo sistema operativo watchOS 10.

Di seguito tutte le novità ed il prezzo del nuovo Apple Watch Series 9.

Nuovo processore

Apple Watch Series 9 è alimentato dal nuovo chip S9 SiP. Il processore porta miglioramenti generali e nuove funzioni come il doppio tap e Siri on-device che analizzeremo nei prossimi paragrafi. Apple Watch Series 9 include anche un nuovo Neural Engine 4-core, in grado di raggiungere velocità fino a due volte superiori nelle attività di machine learning rispetto ad Apple Watch Series 8. L’efficienza energetica del chip S9 SiP permette alla batteria di Apple Watch Series 9 di durare tutto il giorno, fino a 18 ore.

Doppio tap

Con il nuovo gesto doppio tap (già introdotto in una forma più semplice nel 2021), gli utenti possono ora controllare Apple Watch Series 9 con una sola mano, senza neanche toccare il display. Gli utenti possono toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui indossano Apple Watch Series 9 per eseguire molte delle azioni più comuni. Il doppio tap controlla il pulsante principale delle app e può essere usato per interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia. Inoltre, si può usare anche per rispondere e terminare una chiamata e per scattare una foto con l’app Fotocamera su Apple Watch. Con un doppio tap è possibile aprire la nuova Raccolta smart sul quadrante e ne basta un altro per scorrere tra i diversi widget.

Il nuovo gesto doppio tap è reso possibile dal Neural Engine più veloce in Apple Watch Series 9, che elabora dati dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore del cardiofrequenzimetro ottico usando un nuovo algoritmo di machine learning. L'algoritmo rileva i più impercettibili movimenti del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno quando l’utente fa doppio tap con l’indice e il pollice. Il doppio tap sarà disponibile con l’aggiornamento software in arrivo il mese prossimo.

Display più luminoso

Apple Watch Series 9 ha uno schermo aggiornato, con una luminosità fino a 2000 nit, raddoppiando quella della Series 8. Inoltre, in stanze buie o al mattino presto, il display può ridurre la luminosità fino ad un singolo nit, in modo da non disturbare le persone che si hanno accanto.

Siri on-device

Per la prima volta su Apple Watch, le richieste di Siri possono essere processate direttamente all'interno dello smartwatch. Per quelle che non prevedono la ricerca di informazioni su Internet, come iniziare un allenamento o impostare un timer, Siri non fa più affidamento alla rete cellulare o al Wi-Fi fornendo, quindi, risposte più affidabili e più velocemente. Inoltre, il Neural Engine migliora l’accuratezza della dettatura del 25% rispetto ad Apple Watch Series 8.

Ora si può usare Siri per accedere ai dati dell’app Salute. Per esempio, gli utenti possono chiedere quante ore hanno dormito la notte precedente. Inoltre, su Apple Watch Series 9, gli utenti possono chiedere a Siri di registrare dati come i farmaci assunti.

Posizione precisa e integrazione con HomePod

La possibilità di usare Apple Watch per ritrovare iPhone è una delle funzioni preferite dagli utenti. Ora, il SiP S9 include un chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione che consente di utilizzare la funzione “Posizione precisa” per la gamma di iPhone 15, dotata dello stesso chip UWB. La funzione “Posizione precisa" indica distanza e direzione oltre a fornire una guida visiva, aptica e audio per ritrovare iPhone quando lo si perde di vista, anche se si trova nella stanza accanto.

UWB permette anche un’integrazione più profonda tra Apple Watch e HomePod. Quando una persona che indossa Apple Watch si trova a 4 metri di distanza da un HomePod che riproduce contenuti audio, su Apple Watch Series 9 si apre la schermata “In riproduzione” per il controllo dei file multimediali.

watchOS 10

Apple Watch Series 9 è dotato di watchOS 10, un aggiornamento software che offre:

- App riprogettate e la nuova “Raccolta smart”, che mostra i widget più rilevanti al momento giusto.

- Nuovi quadranti: Snoopy, Palette e Solare analogico. Inoltre il nuovo quadrante Nike Globe illumina le linee sul globo ad ogni secondo che passa.

- Un allenamento in bici può essere visualizzato in automatico come attività in tempo reale su iPhone e venire ingrandito a schermo intero quando selezionato.

- Chi ama il trekking ora potrà contare sui nuovi waypoint nell’app Bussola e sulle funzioni di Mappe per le attività outdoor.

Versioni e cinturini

Apple Watch Series 9 è disponibile in due misure, 41 mm e 45 mm, nei colori galassia, mezzanotte, argento, (PRODUCT)RED; è disponibile anche una nuova cassa in alluminio rosa, che si aggiunge alle versioni in acciaio color oro, argento e grafite.

Per quanto riguarda i cinturini, Apple presenta FineWoven, un tessuto realizzato con il 68% di materiali riciclati post-consumo, simile alla pelle scamosciata. Apple non utilizzerà più il cuoio in nessuno dei suoi nuovi prodotti, compresi i cinturini per Apple Watch. Inoltre il popolare cinturino Sport Loop è stato riprogettato per avere l’82% di filato riciclato. Non manca, infine, la nuova collezione di cinturini Hermès.

Prezzo e disponibilità

Apple Watch Series 9 è già disponibile in preordine (data di uscita 22 settembre), con un prezzo a partire da 459 euro.

Scopri di più su Amazon