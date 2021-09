Oggi sarà svelato il nuovo Apple Watch 7: tutte le caratteristiche

Non solo iPhone 13, nel corso del grande evento Apple di questa sera alle 19 sarà presentato anche il nuovo Apple Watch Series 7. Uno smartwatch molto atteso, che dovrebbe presentare alcune innovazioni sul fronte del design e delle funzioni.

È il giorno di Apple Watch Series 7

Cambia il design, come detto, con il display che dovrebbe essere più piatto ma anche leggermente più grande nelle dimensioni. Meno spazio per i sensori, questa è l'indicazione dei leaker più addentro al mondo Apple; la motivazione è piuttosto semplice: l'obiettivo è quello di dare più spazio alla batteria, per garantire maggior autonomia al dispositivo.

Ricapitolando, quindi, i nuovi Apple Watch 7 dovrebbero avere:

batteria più ampia e maggior autonomia

schermo pressoché piatto

display più grande rispetto al passato

bordo apparentemente liscio

Grande evento Apple

Sarà un autunno ricco per i più affezionati alla tecnologia Apple. Il colosso di Cupertino è pronto a mettere molta legna sul fuoco per il grande evento di oggi. Secondo gli analisti, ci sarà spazio naturalmente per iPhone 13, ma dovrebbero essere ufficializzati anche il nuovo Apple Watch serie 7 e nuovi AirPods 3. Si sussurra che anche sul fronte iPad ci possano essere delle interessanti novità.

Nuovi iPhone 13 ma non solo

Di come dovrebbe essere la nuova famiglia di iPhone 13 abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso degli ultimi mesi, vediamo di riepilogarlo brevemente. I nuovi smartphone di Cupertino: