Apple Watch Ultra 2: più potente e con nuove funzionalità

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi smartwatch di Apple e dopo l’Apple Watch Series 9, analizziamo oggi la seconda generazione di Apple Watch Ultra. Orologio adatto anche alle attività più estreme, ora dotato di un nuovo processore ed inedite funzionalità.

Nuovo processore

Apple Watch Ultra 2 è alimentato dal nuovo chip S9 SiP. Il processore porta miglioramenti generali a livello di sistema e nuove funzioni, come il doppio tap e Siri on-device per accedere ai dati dell’App Salute e registrarli in modo privato e sicuro. Apple Watch Ultra 2 include anche un nuovo Neural Engine a 4 core, in grado di raggiungere velocità fino a due volte superiori nelle attività di machine learning rispetto alla prima generazione. L’efficienza energetica del chip S9 SiP permette alla batteria di Apple Watch Series 9 di durare tutto il giorno, fino a 18 ore.

Nuovo gesto doppio tap

Con il nuovo gesto doppio tap (già introdotto in una forma più semplice nel 2021), gli utenti possono controllare in tutta facilità Apple Watch Ultra 2 con una sola mano, senza neanche toccare il display. Gli utenti possono toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui indossano Apple Watch Ultra 2 per eseguire comodamente e velocemente molte delle azioni più comuni. Il doppio tap controlla il pulsante principale delle app e può essere usato per interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia. Inoltre, si può usare anche per rispondere e terminare una chiamata e per scattare una foto con l’app Fotocamera su Apple Watch.

Display più luminoso

La nuova e avanzata architettura del display consente di raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit, il 50% in più rispetto alla prima generazione. Apple Watch Ultra 2 ha lo schermo più luminoso mai progettato da Apple e assicura una maggiore leggibilità, anche in condizioni di elevata luminosità. In stanze buie o al mattino presto, il display può ridurre la luminosità fino a un singolo nit, in modo da non disturbare le persone che si hanno accanto. Anche la torcia sfrutta al meglio la nuova architettura del display: ruotando la Digital Crown, la luminosità dello schermo raddoppia temporaneamente per illuminare meglio l’ambiente circostante.

Nuovo quadrante

Il nuovo quadrante Modulare Ultra progettato per Apple Watch Ultra sfrutta l’ampio display usando il bordo più esterno per presentare dati in tempo reale come i secondi, l’altitudine o la profondità.

Siri on-device

Per la prima volta su Apple Watch, le richieste di Siri possono essere processate direttamente all'interno dello smartwatch. Per quelle che non prevedono la ricerca di informazioni su Internet, come iniziare un allenamento o impostare un timer, Siri non fa più affidamento alla rete cellulare o al Wi-Fi fornendo quindi risposte più affidabili e più velocemente. Inoltre, il potente Neural Engine migliora l’accuratezza della dettatura del 25%.

Ora si può usare Siri per accedere ai dati dell’app Salute per qualsiasi richiesta relativa alla salute o al fitness. Per esempio, gli utenti possono chiedere quante ore hanno dormito la notte precedente. Inoltre, su Apple Watch Ultra 2, gli utenti possono chiedere a Siri di registrare dati come il peso, il ciclo o i farmaci assunti.

Posizione precisa

La possibilità di usare Apple Watch per ritrovare iPhone è una delle funzioni preferite dagli utenti. Ora, il SiP S9 include un chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione che consente di utilizzare la funzione Posizione precisa per la gamma di iPhone 15, dotata dello stesso chip UWB. La funzione Posizione precisa indica distanza e direzione, oltre a fornire una guida visiva, aptica e audio per individuare iPhone quando lo si perde di vista, anche se è nella stanza accanto o non lo si trova più dopo un’immersione.

watchOS 10

Apple Watch Ultra 2 ha di serie watchOS 10, un aggiornamento software che offre:

- App riprogettate e la nuova Raccolta smart, che mostra i widget più rilevanti al momento giusto.

- I nuovi quadranti Snoopy, Palette, Solare Analogico e Nike Globe, in aggiunta all’esclusivo Modulare Ultra.

- La modalità Notte, che ora usa il sensore di luce ambientale e si attiva automaticamente al buio.

- Connettività Bluetooth per misuratori di potenza, sensori di velocità e di cadenza per chi ama il ciclismo, oltre a nuove metriche e Viste allenamento, nonché allenamenti di bici. Zone di potenza, che aiutano gli utenti a ottenere il massimo dagli allenamenti.

- La possibilità di visualizzare automaticamente gli allenamenti in bici come attività in tempo reale su iPhone oltre che aprirli a tutto schermo per vedere meglio i parametri mentre si pedala.

- La nuova app Bussola, che mostra l’altitudine in tempo reale e include una vista 3D dei waypoint con il loro dislivello relativo.

Cinturini

Apple Watch Ultra 2 è disponibile nella versione con cassa da 49 mm ed è carbon neutral in combinazione con i nuovi cinturini Trail Loop o Alpine Loop. Il cinturino Alpine Loop è disponibile nei nuovi colori blu, indaco e verde oliva; il cinturino Trail Loop è disponibile nelle nuove combinazioni arancione/beige, verde/grigio e blu/nero, mentre il cinturino Ocean è disponibile nella nuova versione blu e arancione.

Prezzo e disponibilità

Apple Watch Ultra 2 è già acquistabile a 909 euro.

