L'indiscrezione è stata pubblicata da Reuters. Il prototipo monterà una batteria creata in casa a Cupertino, economica e in grado di durare di più di quelle della concorrenza

Apple sta lavorando a una sua auto elettrica, con batteria realizzata in casa a Cupertino: dovrebbe essere pronta sul mercato entro il 2024. A riportare l'indiscrezione è l'agenzia Reuters, che spiega come la batteria sarebbe realizzata con un design tale da consentire una riduzione del costo e una maggior durata in termini di chilometraggio.

L'auto del futuro di Apple

Il progetto di un'automobile elettrica targata Apple nasce alcuni anni fa, all'interno del "Project Titan" avviato nel 2014. L'obiettivo è quello di creare l'auto del futuro, disegnandola da zero. Il colosso statunitense vuole fare un passo avanti rispetto agli iPhone e ai Mac, lanciandosi in un nuovo mondo tecnologico. Per questo l'azienda si è appoggiato alla consulenza esterna di Doug Field, ex ingegnere Tesla, con un passato proprio in Apple.