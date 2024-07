Xiaomi raddoppia: dopo la berlina ecco il Suv elettrico potentissimo che sfida Tesla

La prima automobile elettrica di Xiaomi si chiama SU7 e nelle prime ore dal lancio sul mercato cinese sono andati polverizzati 90mila esemplari, tutti quelli a disposizione. Ora, il colosso cinese raddoppia, e lo dovrebbe fare commercializzando a partire dal 2025 il suo primo Suv elettrico. Il colosso tech cinese è conosciuto in Europa per smartphone e device intelligenti, ma in patria sta ampliando in maniera considerevole la propria offerta, andando ad aggredire un settore - quello dell'automotive -, ancora poco sperimentato dalle altre aziende di settore.

Suv elettrico Xiaomi: nome in codice Mx11

Secondo quanto si apprende, il nome in codice del Suv Xiaomi è Mx11, e non ci sarà da stupirsi se avrà lo stesso riscontro di vendite lampo della prima berlina 'made in China'. Sono ancora poche le informazioni trapelate, a mo' di indiscrezione, ma pare che all'interno del nuovo veicolo dovrebbe essere montato un ampio display da 16 pollici, vero e proprio pannello di controllo che sarà basato su HyperOS, sistema operativo realizzato 'in house' da Xiaomi alcuni anni fa.

Prime immagini camuffate del nuovo Suv sono trapelate su alcuni media cinesi. A quanto si può intuire, la nuova vettua Xiaomi riprenderà in maniera importante il design e quindi le linee della berlina SU7, proporzionate su un veicolo di dimensioni più importanti. Come detto, le informazioni sono molto poche, nessuna ufficiale, ma c'è da scommetterci che sul fronte della scheda tecnica le caratteristiche possano essere in tutto e per tutto simili a quelle della prima vettura del colosso. Di certo, Mx11 avrà un'autonomia molto importante, a tal punto che permetterà di percorrere fino a un massimo di 800 chilometri, grazie a un'ampia batteria da 101 kWh. Grazie all'utilizzo di prese ad alta potenza, basteranno 5 minuti di ricarica per garantirsi 220 chilometri aggiuntivi, 10, invece, per spingersi fino a 390 chilometri.

L'obiettivo di Xiaomi è chiaro: aggredire un mercato nel quale Tesla la fa da padrone. Non è un caso che SU7 sia stata proposta a un prezzo di circa 28mila euro, ossia 4mila euro in meno di quelli necessari per assicurarsi la versione base della Tesla Model 3, la vettura entry level tra quelle prodotte dall'azienda di Elon Musk. Non ci sono ancora indicazioni di prezzo per il Suv elettrico, ma è scontato che i vertici aziendali abbiano tutta l'intenzione di entrare in competizione con la Tesla Model Y e, ampliando i confini e le ambizioni, anche con la Porsche Cayenne e Li Auto, produttore cinese di automobili di lusso che domina il mercato nazionale.