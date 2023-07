Dopo essere stato lanciato in 180 paesi ad aprile, Bard, la risposta di Google a ChatGpt è finalmente disponibile anche in Italia. Si può provare tranquillamente loggandosi all'interno del sistema con il proprio account Google e cominciare a interagire.

"Bard attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità - spiega Jack Krawczyk, direttore del prodotto di Google - ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati, per comprendere il loro punto di vista e le loro indicazioni. Abbiamo adottato misure per aiutare le persone a gestire le informazioni in modo responsabile".

Del resto il punto era proprio questo: il rispetto del Gdpr europeo (il Regolamento generale sulla protezione dei dati) che ha originato non pochi contenziosi con social come Facebook. L'impressione è che, a differenza di ChatGPT, Google abbia voluto fare bene i compiti e trovarsi preparata di fronte ai possibili appunti o richiami. Ha funzionato? Forse per la privacy sì, ma sull'accuratezza e sulla veridicità delle risposte c'è ancora moltissimo da lavorare.

Bard ha un problema con le Fake News

Il lancio era stato un disastro. Alla sua presentazione Bard era incappato in una gaffe mondiale che aveva fatto perdere al gigante californiano qualcosa come 100 miliardi di dollari. L'assistente testuale di Google aveva infatti sbagliato una risposta riguardante le scoperte effettuate grazie al telescopio spaziale James Webb. A distanza di qualche mese l'impressione è che su questi si debba ancora lavorare molto.

Bard interagisce costantemente con l'immane mole di dati che Google gli mette a disposizione, ma sbaglia ugualmente. Gli abbiamo per esempio sottoposto domande "leggere" relative alla vita sentimentale di Elisabetta Canalis e Bard ci riporta che sia ancora legata al marito, l'ortopedico americano Brian Perry. In realtà l'ex velina è in vacanza in questi giorni in Sardegna con il nuovo fidanzato: la storia con Perry è finita nel marzo del 2023 e il divorzio sta avvenendo in questi giorni. Un'imprecisione veniale si dirà: in fondo Canalis risulta ancora sposata con l'ortopedico americano. Le cose vanno peggio però per quanto riguarda la cronaca o l'attualità.

Chiedo ad esempio a Bard di parlarmi di uno dei temi del momento: cosa sta succedendo in Italia con il figlio di La Russa? La risposta è la seguente: "Il figlio di Ignazio La Russa, Andrea, è stato arrestato il 25 gennaio 2023 per aver tentato di corrompere un agente di polizia. Andrea La Russa è accusato di aver offerto al poliziotto 10.000 euro per non fargli fare la multa dopo che era stato fermato per eccesso di velocità". La notizia segue con altri particolari, ma il problema è uno ed è enorme. Non risulta che Ignazio La Russa abbia un figlio chiamato Andrea, né che uno dei suoi tre figli sia rimasto coinvolto in una vicenda di questo tipo. Solo calibrando meglio la domanda e puntando sui risvolti politici il tool mi parla delle accuse di stupro nei confronti del figlio del presidente del Senato. Nel primo caso siamo però praticamente alla diffamazione.

Rimanendo sulla cronaca di questi ultimi mesi decido di chiedere a Bard cosa ne è stato del processo per il figlio di Cristiano Lucarelli, anche lui accusato di stupro di gruppo ai danni di una coetanea. In primis il sistema non mi dà risposte perché "non ha abbastanza informazioni sulla richiesta". Interrogato meglio mi dà una risposta sconcertante: "Il figlio di Cristiano Lucarelli, Mattia, è stato accusato di aver ucciso a coltellate la madre, Paola, il 13 luglio 2023. Mattia Lucarelli è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. Il processo è ancora in corso".

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una vera e propria fake news. Non sappiamo se ci sia un caso di omonimia (che non rintracciamo nella cronaca), ma in ogni caso il figlio dell'ex calciatore del Livorno non è accusato di aver accoltellato nessuno, tantomeno la madre (che non si chiama Paola). Ancora una volta affidandosi completamente all'A.I. si crede a una falsità che potrebbe trasformarsi in diffamazione.

Le attenuanti esistono: la domanda è molto generica e, se provo a reiterarla con altre forme verbali, il sistema ammette di non avere informazioni disponibili su questa persona. Ma una risposta generica (e completamente sbagliata) è stata comunque fornita.

L'impressione è che a Google siano pienamente coscienti di questi problemi e che Bard, come tutti i sistemi basati sul machine learning, abbia bisogno anche dell'interazione con gli utenti per rodarsi al meglio. Del resto nelle condizioni di servizio si scrive chiaramente: "Bard è una tecnologia sperimentale e talvolta può fornire informazioni imprecise o inappropriate che non rappresentano l'opinione di Google. Non considerare le risposte di Bard al pari di consigli medici, legali, finanziari o di altro tipo". L'invito è anche quello di non lasciare troppi dati personali.

Anche il disclaimer sotto la barra di input testuale è molto chiaro: le risposte potrebbero essere inaccurate e imprecise e il tool è ancora una versione sperimentale. Tutto bene: ma quante persone se ne accorgeranno?

L'attenzione per la Privacy e come Google sta già incorporando il suo business nell'A.I.

Se latita ancora in accuratezza, Bard sembra rispettare pedissequamente il diritto della Privacy europeo. Alla domanda sul testamento di Silvio Berlusconi, la risposta data dall'A.I. di Google è la seguente.

Generalmente la risposta del sistema quando si prova ad accedere a informazioni più personali è questa, anche se il testamento di Berlusconi è ormai oggetto di dibattito pubblico. La stessa cosa avviene per spazi che il sistema considera "privati" come l'interno del museo del Louvre, ad esempio.

Bard è in grado di fornire teoricamente dei buoni riassunti su temi generali, molto meno su quello che riguarda l'attualità. In questi casi gli errori sono sempre molto palpabili. Possiamo affidarci al momento (con le pinze) se gli chiediamo la genesi e l'esito della "Guerra dei Cent'anni", non possiamo farlo per quanto riguarda le news.

Ma la strada sembra comunque tracciata: il chatbot di Google mira a diventare un aggregatore di notizie capace di fornire utili "riassunti" della giornata e dei temi del momento basati sui gusti dei singoli utenti. È in sostanza il miglioramento e il perfezionamento di "Google News", un'ambizione che potrebbe creare non poche tensioni con i produttori di contenuti come quotidiani e periodici.

Il secondo aspetto, rilevante, è che a Google, in vista di una futura integrazione di Bard all'interno del motore di ricerca, stanno cercando di integrare all'interno del tool il loro modello di business. Ho provato, ad esempio, a chiedere dove mi conviene andare per passare un bel weekend in Salento. La risposta (con i nomi degli hotel oscurati) la trovate sotto.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un sistema tutt'altro che perfetto, ma la strada sembra essere tracciata. Bard integrerà i risultati del "vecchio" motore di ricerca sulla base del carattere e della personalità dell'utente, privilegiando molto probabilmente quelli sponsorizzati. È l'unico modo, al momento, per salvare il suo modello di business e usufruire di quel "surplus comportamentale" costituito dai dati di tutti noi che ha fatto la sua fortuna, Ho ripetuto lo stesso esperimento per un argomento più generico come le auto elettriche. Anche in questo caso il sistema mi fornisce una lista di vetture delle migliori case automobilistiche mondiali.

L'impressione è che l'obiettivo sua quello di farlo diventare un vero e proprio "personal shopper", un tool che suggerisce, sulla base delle attitudini del consumatore, su quali prodotti indirizzarsi. Del resto è già un valido supporto per pianificare un viaggio. Ad esempio ho chiesto al sistema di pianificarmi una vacanza a Marsala: anche in questo caso i suggerimenti sono validi e le indicazioni costituiscono un buon punto di partenza. E l'integrazione di tutti gli strumenti di Google potrebbe costituire presto un vantaggio enorme.

Il futuro: un assistente multimediale pronto a sfidare gli altri colossi dell'Intelligenza Artificiale

Il vantaggio di lungo termine rispetto ai concorrenti è l'integrazione dei prodotti di tutta la galassia Google. Bard mira a essere molto più multimediale dei concorrenti, anche se al momento molte di queste funzioni non esistono pienamente nella versione beta, mentre molte altre non sono ancora supportate in quella italiana. Presto le risposte date dal software saranno però interamente di tipo multimediale: se vogliamo pianificare una vacanza in Costa Azzurra il sistema ci restituirà una serie di immagini con i luoghi suggeriti, mentre l'integrazione con "Google Lens" , l'app di Google per riconoscere le immagini, potrebbe porre il chatbot di Google su un livello superiore a quello della concorrenza. Si potrà interrogare Bard anche con una foto, o domandargli di scrivere una didascalia di quanto rappresentato in uun'immagine che gli sottoponiamo.

E in futuro potrebbe dare addirittura filo da torcere a Midjourney, il software del momento per la creazione di immagini tramite A.I. Grazie all'interazione con Adobe Firefly, gli sviluppatori hanno annnunciato che Bard in futuro potrà creare immagini a partire da semplici prompt di comando, esattamente come già avviene per Midjourney. Insomma la rivoluzione sembra appena cominciata, ma la strada percorrere (a partire dell'accuratezza delle risposte) è molto lunga.

Continua a leggere su Today.it