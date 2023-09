EcoFlow Delta 2 Max con batteria supplementare: una versatile power station espandibile

Torniamo oggi ad occuparci della power station portatile EcoFlow Delta 2 Max, da noi recensita lo scorso luglio. L'azienda cinese, dopo il lancio sul mercato, ha ampliato le sue funzionalità e caratteristiche rendendo questa power station ancora più versatile ed interessante.

Scendendo nel dettaglio, la capacità della Delta 2 Max può essere ora incrementata grazie alla batteria aggiuntiva oggetto oggi della nostra prova. Inoltre Delta 2 Max può essere utilizzata come sistema di accumulo per l'impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream e collegata anche al condizionatore portatile EcoFlow Wave 2.

Batteria supplementare EcoFlow Delta 2 Max

La batteria supplementare EcoFlow Delta 2 Max adotta lo stesso design di tutte le power station della serie Delta con scocca, in metallo e plastica, grigia e nera. Non mancano, inoltre, due ampie maniglie che consentono di trasportare facilmente la batteria. Costruzione decisamente curata a partire dall’utile vano nella zona superiore, dotato di coperchio, che consente di ospitare il cavo per il collegamento alla power station.

Proseguiamo con il frontale dove troviamo il pulsante di alimentazione, un led di stato e lo stesso ampio display presente sulla Delta 2 Max. Display LCD, luminoso e ben leggibile, che mostra non solo la percentuale della batteria, ma anche i tempi di carica, l’autonomia residua (ore e minuti), i flussi di corrente in entrata ed in uscita e varie spie e icone di stato.

La batteria supplementare è dotata di un’unica porta proprietaria (in DC, a 51 V, 2.000 W in ingresso e 3.200 W in uscita) presente sul lato destro e dotata di copertura in gomma.

Ricordiamo, inoltre, la presa di aerazione al posteriore e le dimensioni pari a 464 × 235 × 283 mm, con un peso di 19 Kg.

Batteria LFP, da 2.048 Wh, garantita per 3.000 cicli di carica all'80% capacità. Al suo interno troviamo un completo BMS (battery management system) con protezione da sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Citiamo anche i 5 anni di garanzia e la temperatura di scaricamento da -10 °C a 45 °C e la temperatura di ricarica da 0 °C a 45 °C.

Batteria compatibile con le power station Delta 2, Delta Max 2000 e Delta 2 Max e con l’EcoFlow Smart Generator a benzina. Il collegamento con la Delta 2 Max è decisamente semplice. Basta collegare una delle due porte dedicate della power station all'unica porta della batteria tramite il cavo in dotazione con quest'ultima. Delta 2 Max supporta, quindi, due batterie portatili per una capacità massima di ben 6 kW. La gestione dei flussi di corrente in entrata e in uscita dalla batteria supplementare viene gestita in automatico dalla Delta 2 Max. Semplice anche l'installazione: la batteria supplementare può essere, infatti, posizionata sopra o sotto la Delta 2 Max.

La batteria supplementare si integra anche con l’app dedicata di EcoFlow per dispositivi mobili. La schermata principale della Delta 2 Max riporta la capacità media delle due batterie, mentre cliccando sull’apposita icona si può monitorare il livello di ogni singolo accumulatore e le temperature. In entrambe le schermate viene mostrata l'autonomia residua espressa anche in ore e minuti.

In generale la nostra valutazione su questo prodotto è positiva. Un accessorio che consente di ampliare facilmente la capacità della Delta 2 Max. Ottima la qualità costruttiva e l’integrazione all'interno dell'app di EcoFlow. Molto semplici le procedure di installazione e setup.

Infine il prezzo della batteria supplementare EcoFlow Delta 2 Max, acquistabile sul sito di EcoFlow a 1.499 euro.

Impianto fotovoltaico da balcone PowerStream

La power station Delta 2 Max, anche con batteria supplementare, può essere integrata all'interno dell’impianto fotovoltaico PowerStream. Si tratta di un’evoluzione dei tradizionali pannelli solari da balcone in grado di immettere energia direttamente nell’impianto elettrico della nostra casa sfruttando una semplice presa di corrente. Purtroppo in questi impianti, l’energia in eccesso, non consumata dall'utente, viene immessa in rete e, quindi, regalata al gestore. EcoFlow PowerStream può invece immagazzinare l'energia in eccesso, generata durante il giorno dai pannelli solari, nella power station, garantendo l'utilizzo di tutta l'energia solare prodotta, senza sprechi. L'energia della batteria può continuare ad alimentare la nostra casa di notte o quando la luce solare è insufficiente.

EcoFlow PowerStream è un impianto direttamente installabile dall’utente, disponibile in diverse configurazioni e che richiede semplici procedure burocratiche per la sua installazione.

Qui la nostra prova completa dell’impianto fotovoltaico da balcone PowerStream.

EcoFlow Wave 2: condizionatore portatile a batteria che raffredda e riscalda

La power station Delta 2 Max, anche con batteria supplementare, può essere utilizzata per alimentare EcoFlow Wave 2. Si tratta di un completo condizionatore portatile dotato di pompa di calore, in grado di raffreddare e riscaldare. Prodotto con una potenza in raffreddamento di 5.100 BTU/1.500 W, fino a 10 mq e in riscaldamento di 6.100 BTU/1800 W, con un assorbimento massimo di 820 W.

Un versatile prodotto dall'originale design, utilizzabile in casa o in campeggio. EcoFlow Wave 2 può essere alimentato anche tramite la sua batteria opzionale. Accumulatore con una capacità di 1 kW, ricaricabile in diverse modalità: power station, pannelli solari, presa accendisigari dell’auto e in AC. Condizionatore dalle complete funzionalità, controllabile anche tramite smartphone utilizzando l’app di EcoFlow.

Qui la nostra prova di EcoFlow Wave 2, acquistabile a 1.199 euro.