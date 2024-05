Bluetti AC240: una completa power station resistente ad acqua e polvere

Bluetti presenta la nuova power station AC240. Le power station portatili sono utili dispositivi, con una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko), capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un mini-frigo. Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto, ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

La Bluetti AC240 è una versatile power station impermeabile, con certificazione IP65. Scendendo nel dettaglio, si tratta di un prodotto resistente alla polvere e a getti d'acqua, a bassa pressione, da qualsiasi angolazione. Al suo interno troviamo avanzate soluzioni tecniche brevettate come condotti dell'aria indipendenti, scomparti elettronici sigillati e porte con protezione a doppio strato. Inoltre, in caso di infiltrazioni d’acqua, la ventola di scarico integrata la espelle rapidamente, mentre il sistema di dissipazione del calore garantisce una rapida evaporazione.

Power station con un peso di 33 kg e dimensioni di un normale forno a microonde, pari a 419,5 x 293,5 x 409,5 mm.

Con una potenza di 2.400 W, l'AC240 è in grado di alimentare facilmente dispositivi di vario genere tra cui frigoriferi, forni a microonde, macchine per il caffè e tanto altro ancora. La sua batteria LFP da 1.536 Wh può sostenere un frigorifero per almeno un giorno. Inoltre, con la modalità powerlifting, è possibile alimentare carichi fino a 3.600 Watt, come grill elettrici.

La nuova Bluetti AC240 vanta anche numerose uscite in corrente alternata e continua, con 4 schuko, una presa accendisigari per auto, due USB-A, due USB-C e una porta 12V / 30 A per camper e barche.

Power station espandibile con 4 moduli esterni Bluetti B210 da 2.150 Wh ciascuno per una capacità complessiva di ben 10.136 Wh, considerando anche la batteria da 1.536 Wh inclusa nell’AC240. Moduli impermeabili, utilizzabili anche in modo indipendente e con uscite in DC.

L’AC240 è utilizzabile anche come UPS e vanta una batteria garantita per oltre 3.500 cicli di carica, con una capacità superiore all’80%.

Power station ricaricabile tramite la rete elettrica da 0 all’80% in 45 minuti (2.200 W max). Inoltre può essere collegata a pannelli solari fissi e mobili con una ricarica al 100% in 1,5 ore (1.200 W) e all’accendisigari auto (0-100% in 7,3 ore a 24 V).

Non dimentichiamo il controllo a distanza tramite app per dispositivi mobili e la garanzia di 6 anni.

Infine citiamo la versione premium AC240P con una batteria da 1.843Wh.

Disponibilità e prezzo

La nuova Bluetti AC240 arriverà sul mercato il 20 maggio ad un prezzo ancora non comunicato.