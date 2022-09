Bluetti AC500: innovativa batteria anche per la tua casa

Dopo la recensione del completo kit portatile con pannelli solari e batteria AC200Max e PV350, torniamo oggi ad occuparci di Bluetti. L'azienda ha, di recente, presentato la nuova AC500, una versatile centrale elettrica portatile, in grado di alimentare ogni genere di dispositivo elettrico.

Una power station utilizzabile anche in casa, ad esempio in caso di emergenza o come UPS. Prodotto dotato di un inverter AC da 5 KW, privo di batterie integrate, collegabile fino a sei accumulatori esterni (batterie Bluetti LiFePO4 B300 e B300S) per una capacità fino a 18 KWh.

Un prodotto capace di alimentare dispositivi elettronici o piccoli e grandi elettrodomestici, con un assorbimento continuo fino a 5.000 Watt e fino a 10.000 W di picco.

Una power station equipaggiata con prese di ogni genere; in particolare ricordiamo le 6 prese AC, affiancate da due porte USB-C da 100 Watt e da 4 USB-A fino a 18W. Citiamo anche la presa accendisigari per auto e i due pad per la ricarica wireless di smartphone e altri prodotti compatibili con la tecnologia Qi.

Non dimentichiamo le complete modalità di ricarica, utilizzabili anche in coppia (fino a 8 kW): pannelli solari fino a 3.000 W, rete elettrica, generatore e altro ancora. Un prodotto dal semplice utilizzo che può, inoltre, essere monitorato tramite l'app dedicata per dispositivi mobili, grazie alla connettività wireless integrata (Bluetooth e WiFi).

Concludiamo con il prezzo. La Bluetti AC500 con una singola batteria B300S è disponibile sulla piattaforma di raccolta fondi Indiegogo a 3.199 dollari, con consegne a partire da dicembre.