Bluetti EP500 Pro: una potentissima batteria per la tua casa

Da Bluetti arriva la nuova EP500 Pro. Si tratta di una potentissima batteria capace di alimentare ogni genere di dispositivo elettrico. Una power station portatile che può essere utilizzata in caso di emergenza o come UPS, con a bordo un accumulatore da 5100 Wh LiFePO4 ed inverter AC. Dispositivo in grado di alimentare dispositivi elettronici o piccoli e grandi elettrodomestici, con un assorbimento continuo fino a 3.000 Watt (6.000 Watt di picco).

Un prodotto decisamente versatile, dotato di diverse tipologie di porte come tradizionali prese AC ed un sistema di ricarica wireless Qi per smartphone e altri device compatibili. Inoltre l’EP500 Pro dispone di porte USB tipo C da 100W, conformi al protocollo PD 3.0.

Dispositivo accompagnato anche da un'app per smartphone e tablet che consente il monitoraggio a distanza della batteria. Power station che può anche essere ricaricata tramite pannelli solari e con garanzia di 5 anni.

Di seguito le caratteristiche tecniche principali della Ep500 Pro:

In occasione del lancio, le prime 60 unità di EP500Pro potranno essere acquistate sul sito dell'azienda a 4.999 euro, con 1.000 Euro di sconto. Le successive 100 unità potranno essere acquistate con uno sconto di 700 Euro, al prezzo quindi di 5.299 euro. Offerte valide per una sola settimana.