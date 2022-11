Bluetti EP600: un avanzato sistema di accumulo di energia solare

Con i prezzi dell’energia che hanno raggiunto livelli record, si fa sempre più stringente la necessità di trovare alternative per risparmiare ed essere indipendenti dal punto di vista energetico.

Le fonti rinnovabili da questo punto di vista costituiscono una risorsa straordinaria poiché permettono di distribuire sul territorio tanti impianti in modo capillare, per soddisfare le esigenze di famiglie o intere comunità. Per rendere efficienti queste fonti, in particolare il fotovoltaico, diventa però strategico poter immagazzinare l’energia per utilizzarla nel momento del bisogno, ad esempio di sera. A svolgere questa funzione sono i cosiddetti “sistemi di accumulo”, grandi batterie in grado di alimentare tutti gli elettrodomestici delle abitazioni.

Tra le aziende che stanno contribuendo all’esplosione di questo mercato c’è Bluetti, leader del settore dell’energia off-grid e con oltre un decennio di esperienza alle spalle. Il nuovo modello di punta dell’azienda è il sistema Bluetti EP600 con batterie B500. Si tratta di un kit modulare ed espandibile, composto dall'unità di controllo EP600 e dalle batterie esterne B500. Sistema alimentabile da pannelli fotovoltaici fino a 6.000W, da 150V a 500V.

Scendendo nel dettaglio, l'EP600 è in grado non solo di funzionare da controller per il set di batterie, ma anche da inverter per l’impianto fotovoltaico. L’EP600 va collegato ad una o più batterie Bluetti B500, con celle LiFePO4 da 4.960 Wh, fino a un massimo di 16 unità, per ottenere una capacità massima di accumulo pari a 79,3 kWh. Queste batterie possono essere installate sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, grazie alla custodia in alluminio e al sistema interno di auto riscaldamento, che le rende adatte anche alle basse temperature. L’involucro protegge l’intero sistema anche dalla polvere e dai graffi; le batterie B500 sono garantite fino a 10 anni e l’intero sistema è classificato IP65. Il rumore massimo prodotto dall’EP600 è di 50 dB e non è necessario montarlo a parete, in quanto si autosostiene.

EP600 è anche collegabile alla rete elettrica esterna, quindi è possibile ricaricarlo in qualsiasi momento del giorno e della notte, approfittando di volta in volta della soluzione più adatta. L’inverter è da 6 kW, perfetto quindi per far funzionare gli elettrodomestici di un’abitazione.

Il sistema, infine, può essere facilmente gestito e monitorato semplicemente collegando l'EP600 allo smartphone tramite l’app dedicata di Bluetti.

Il nuovo sistema di Bluetti è già disponibile sul sito dell’azienda, con spedizione gratuita. Il prezzo di lancio è di 8.900 euro per il kit che comprende l’inverter ibrido e controller EP600 più due batterie B500; le sole batterie B500 hanno un costo di 3.000 euro l’una.