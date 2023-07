Boom di BeReal tra i giovanissimi italiani: in un anno oltre 600 mila nuovi utenti

BeReal è il social in più rapida ascesa tra i ragazzi della Generazione Z in Italia. A confermarlo è una recente analisi di Comscore, che ha analizzato i dati di utilizzo dell'app per giovanissimi tra il mese di aprile dell'anno scorso e il mese di aprile di quest'anno.

Cos'è e come funziona BeReal

Ma che cos'è BeReal? Si tratta di un'app che chiede, tramite una notifica sul cellulare, di condividere un contenuto in un certo lasso di tempo, puntando tutto su genuinità e velocità, rispetto ai più rinomati social concorrenti dove a primeggiare sono filtri e personalizzazioni estreme.

Con una notifica, si diceva, il social avvisa l’utente che quello è il momento in cui deve pubblicare una foto. Da quel momento fino allo scadere dei due minuti a disposizione, è possibile utilizzare la fotocamera interna ed esterna del cellulare ottenendo quindi uno scatto doppio: una foto e un selfie che può essere condiviso con gli amici o essere pubblicato in home page.

Per Comscore, BeReal ha guadagnato in Italia circa 609 mila nuovi utenti in un anno, più della Spagna (con 552 mila) e poco sotto il Regno Unito (con 698 mila). Il pubblico di riferimento è fatto di giovani, perlopiù ragazzi tra i 18 e i 24 anni. In termini di utilizzo dei social per gruppi di età, l'app YouTube per device mobili è in testa in tutti e tre i Paesi, raggiungendo il dato più alto in Spagna (87%).

Dopo BeReal, in Italia a vantare la crescita maggiore è Twitch, la piattaforma dedicata allo streaming di videogame, seguita da Reddit e Snapchat. Più indietro le app di Meta, come Facebook e Instagram, mentre si assiste ad una risalita di Pinterest, sempre più un motore di ricerca visiva su argomenti quali cucina e altri hobby.

Crollo di Twitter tra i giovanissimi

Il calo di popolarità di Twitter è un'evidenza mostrata da Comscore: poco più del 10% della Gen Z accede con frequenza al social controllato da Elon Musk dall'Italia, un dato più basso del 30% riferito al Regno Unito e al 40% della Spagna. Confrontando la Gen Z con la popolazione digitale generale, questi superano i valori medi sulla maggior parte delle piattaforme social, con le eccezioni di LinkedIn e Facebook.