Su Google è boom di ricerche per panifici e supermercati "vicino a me"

Google registra un vero e proprio boom di ricerche per negozi e attività commerciali "vicino a me", con un'esplosione per le ricerche legate al food tra negozi o supermercati: la query 'forno vicino me' cresce del +2522%, 'panificio vicino me' del 622%, 'vicino a me supermercato' del +524%.

Panifici e supermercati i più cercati

L'analisi è stata condotta da Local Strategy, azienda specializzata nel marketing digitale locale. La ricerca, realizzata sul periodo di un anno con l'ausilio di Google Trends, è stata accompagnata da un sondaggio online su come gli italiani online usano Google Maps per arrivare ad attività commerciali e ottenere diverse informazioni utili.

Tra i negozi più ricercati dagli italiani online nelle prossimità del loro smartphone vengono registrate dalla ricerca anche 'sushi vicino a me' (+450%), 'ristoranti vicino a me sul mare' (+410%), 'pizzeria vicino a me da asporto' (+340%).

Ma il fenomeno non riguarda solo il food: si passa dagli avvocati agli idraulici, dalle banche a qualsiasi altro tipo di attività. Il sondaggio evidenzia inoltre che il 73% degli utenti usa Google Maps per trovare business locali nei paraggi. Con altri dati emerge che: