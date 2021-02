Regali di San Valentino 2021, è boom di truffe online

Secondo la Check Point Research, sono molte le persone che cercano oggetti e beni online con l'epidemia sanitaria in corso, per questo gli hacker hanno intensificato il proprio "lavoro"

Nell'ultimo mese c'è stata una vera e propria impennata dei tentativi di truffa informatica a tema San Valentino, con oltre 400 campagne di mail di pishing, quelle, per intendersi, con le quali si cerca di spingere l'utente a cliccare su dei link pericolosi. A rilevare il trend è stata la Check Point Research, secondo cui la cifra di truffe online è in netto aumento rispetto all'anno scorso.

San Valentino 2021 terreno fertile per i truffatori

I numeri fanno pensare, perché negli ultimi 30 giorni c'è stato un aumento del 29% rispetto al mese di gennaio 2020, dei domini registrati, e su 23mila presi in cosiderazione, ben 523 erano sospetti. A quanto spiegano gli specialisti, la maggior parte dei tentativi di pishing erano focalizzati sulla frode all'acquirente: in periodo di San Valentino, fa gola trovare regali di qualità a prezzi stracciati, ma sono proprio i prezzi troppo bassi che dovrebbero far riflettere chi va ad effettuare l'acquisto.

«Abbiamo studiato le truffe nello shopping per diversi anni ormai. Il salto tra quest'anno e l'anno scorso è stato il più grande. - spiega ad Ansa Ekram Ahmed, un portavoce di Check Point - Sospettiamo che la spinta principale sia dovuta al coronavirus. In questo momento chi fa acquisti cerca di evitare i negozi, e si affida di più allo shopping online, e questo è visto dagli hacker come un'opportunità».