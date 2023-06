BOOX Tab Mini C: tablet, lettore di ebook e taccuino digitale con schermo e-ink a colori

Da ONYX arriva il nuovo tablet e-ink a colori BOOX Tab Mini C. Si tratta di un versatile dispositivo con a bordo il sistema operativo Android 11, utilizzabile come ebook reader, tablet e taccuino digitale. Prodotto ottimo per leggere libri digitali, fumetti, pagine web; utile per disegnare e prendere appunti grazie al pennino incluso, ma non adatto ai video. Inoltre, è possibile installare app come Kindle e Google Play Books, altre applicazioni di lettura e software per la produttività o per lo svago. Prodotto facile da trasportare grazie alle dimensioni compatte e al peso contenuto.

A bordo troviamo uno schermo a colori e-ink da 7,8 pollici con una definizione di 300ppi per testi e immagini in bianco e nero e di 150ppi per la visualizzazione della gamma di 4.096 colori. Ricordiamo, inoltre, l’illuminazione anteriore con regolazione della temperatura e le quattro modalità di refresh progettate e ottimizzate per diverse attività, quali la lettura, la scrittura e l’uso di applicazioni sullo schermo a colori ePaper.

Cuore del Tab Mini C è il processore Qualcomm octa-core con GPU dedicata, affiancato da 4GB di Ram e da 64 GB di memoria interna. Proseguiamo con la batteria da 5.000 mAh e la scocca in metallo.

Caratteristiche tecniche

- Display: ePaper a colori (4.096) Kaleido 3 da 7,8 pollici, 300 pixel per pollice con visualizzazione in bianco e nero (1.404 x 1.872 pixel), 150 pixel per pollice a colori (702 x 936 pixel), illuminazione regolabile per intensità e tono; penna, in dotazione, con 4.096 livelli di pressione

- Processore: Qualcomm octa core

- Memoria: 4 GB di Ram LPDDR4X e 64 GB di archiviazione UFS 2.1

- Connettività: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, g-sensor per rotazione automatica

- Audio: due altoparlanti ed un microfono

- Dimensioni e peso: 194 x 136,5 x 8,3 mm, 264 grammi

- Sistema operativo: Android 11 con Google Play Store

- Batteria: 5.000 mAh

- Compatibilità file: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV e MP3

Disponibilità e prezzo

BOOX Tab Mini C è già acquistabile sullo store ufficiale dell’azienda e sarà presto disponibile anche su Amazon al prezzo di listino di €499 con la penna Pen Plus inclusa. Solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile un bundle esclusivo con custodia magnetica gratuita.

Scopri di più su Amazon (in arrivo)