Un 30enne cambia sesso grazie ad un robot

È stato effettuato per la prima volta in Europa, nell'ospedale catalano Bellvitge di L'Hospitalet de Llobregat (Spagna) un intervento di cambio del sesso utilizzando un robot chirurigico. Si tratta di una vaginoplastica, che ha permesso di dotare dell'organo sessuale femminile un ragazzo spagnolo di 30 anni.

Vaginoplastica grazie alle braccia robotiche

Come spiegato dalla direzione dell'ospedale, l'utilizzo di comandi e di braccia robotiche garantisce una maggior precisione durante l'intervento, agevolando anche un accesso più confortevole alle aree della cavità pelvica più difficili da raggiungere. Con questo tipo di intervento, si riducono anche gli eventuali rischi post-operatori per il paziente che si sottopone al cambio sesso.

La tecnica di chirurgia robotica che permette di cambiare sesso a un paziente evitando complicanze è stata sviluppata negli Stati Uniti, dove la dottoressa Begoña Etcheverry, urologa della struttura medica catalana, si è formata nel corso di un soggiorno di due mesi presso il NYU Langone Hospital di New York. "I quattro anni di esperienza in questa tecnica negli Stati Uniti - ha spiegato - hanno dimostrato che si tratta di una procedura molto sicura e vantaggiosa per i pazienti".