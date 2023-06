WhatsApp come Telegram: cosa sono e come funzionano i canali

L'ultima novità di WhatsApp sono i canali, presentati oggi, giovedì 8 giugno, come un modo semplice, affidabile e privato per ricevere importanti aggiornamenti da persone e organizzazioni, direttamente all'interno dell'app. Una soluzione che ricorda molto da vicino quella già presente da tempo su Telegram.

Come funzionano i canali di WhatsApp

Ciascun utente potrà scegliere di seguire uno o più canali, con un occhio di riguardo alla privacy. La piattaforma, infatti, si impegna a proteggere le informazioni personali, sia degli amministratori che dei follower. Se si è amministratore di un canale, il proprio numero di telefono e l'immagine del profilo non verranno mostrati ai follower. Lo stesso discorso vale per chi segue un canale: il numero di telefono non sarà mostrato all'amministratore né tantomeno agli altri membri.

La cronologia dei canali, precisano da Meta, resterà sui server per un massimo di 30 giorni e saranno aggiunte funzioni per far sì che gli aggiornamenti smettano di essere visibili ancora prima nei dispositivi dei follower. Gli amministratori avranno anche facoltà di bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale. Nello specifico i canali:

aspirano a diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp

per preservare la possibilità di scelta e di controllo degli utenti, gli amministratori non potranno aggiungere follower al proprio canale

la cronologia sarà memorizzata sui server solo per 30 giorni

appariranno in una nuova sezione "Aggiornamenti", separata dalle chat private con la famiglia, gli amici e le community

rappresenteranno un nuovo strumento di broadcast one-way, con cui gli amministratori potranno inviare messaggi, immagini, video, sticker e sondaggi

In merito al lancio della nuova funzionalità, Marck Zuckerberg ha dichiarato: "Naturalmente, le persone continueranno a usare WhatsApp per l'invio di messaggi privati tra amici, familiari e community, e questa sarà sempre la nostra priorità. La creazione dei canali è un passo importante che i nostri utenti ci chiedevano di fare da anni. Pensiamo che sia il momento giusto per introdurre uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato e speriamo che vi divertiate a usarlo nei mesi e negli anni futuri".