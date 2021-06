Windows 11 è ufficiale: nuovo design e addio a Skype

Teams prende posto dello storico software per videochiamate. Tutte le novità del nuovo sistema operativo di Microsoft

Microsoft ha annunciato nel corso di un evento in streaming le caratteristiche del suo nuovo sistema operativo, Windows 11. Dopo tante settimane di leak e di indiscrezioni, il Ceo Satya Nadella ha svelato le caratteristiche della nuova creatura che popolerà milioni di computer in giro per il mondo.

Le caratteristiche del nuovo Windows 11

Windows 11 è un sistema operativo dal design più semplice, orientato a migliorare l'user experience e supportare la produttività di lavoratori e studenti e la creatività degli artisti. È un software moderno, pulito e di impatto. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile di base sui nuovi pc, mentre sbarcherà su tutti gli altri dispositivi con un aggiornamento entro la fine del 2021. Vediamo di seguito le nuove caratteristiche rispetto al passato: