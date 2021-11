Apple: dispositivo wireless per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods contemporaneamente

Un caricabatterie che possa ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods allo stesso tempo. Non si chiamerà AirPower, il progetto annunciato da Cupertino nel 2017 e cancellato nel 2019, ma l'azienda sembra non aver abbandonato l'ambiziosa idea. Come riportato su MacRumors, è stato Mark Gurman di Bloomberg a spiegare come il sistema di ricarica combinato sia ancora nei pensieri della Mela.

Apple: ricarica wireless per più dispositivi

L'idea di base sarebbe un caricabatterie che possa ricaricare al contempo più dispositivi Apple. Le informazioni di Gurman sono però più precise: a quanto pare il colosso hi tech starebbe studiando "dispositivi di ricarica wireless a breve e lunga distanza", in grado di ricaricarsi a vicenda. "Immagina un iPad che carica un iPhone e poi quell'iPhone carica AirPods o un Apple Watch", ha scritto il giornalista nella sua newsletter. Sarebbe questo il "processo" alla base delle idee di Apple.

Si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, di creare un sistema di ricarica wireless inversa, un progetto già accennato con il pacco batteria MagSafe, che può ricevere energia da uno smartphone con la mela quando questo è collegato e in carica.