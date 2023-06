Proiettore Casiris Omnistar L80: il cinema in casa a poco più di 200 euro

Dopo la prova del proiettore laser A6, torniamo oggi ad occuparci di Casiris con la recensione del nuovo Omnistar L80. Un modello Lcd low cost con risoluzione nativa Full HD, facile da installare ed in grado di generare un’immagine fino a 200 pollici.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del proiettore Casiris Omnistar L80.

Design e connessioni

L’Omnistar L80 si presenta con un design abbastanza curato ed una buona qualità costruttiva. Un proiettore con scocca in plastica dotato di due inserti in tessuto grigio inseriti sul frontale e al posteriore.

Retro che ospita tutte le connessioni: 2 Hdmi, 2 Usb-A, 1 Usb-C, una presa per le cuffie, una porta Lan e l’ingresso per il collegamento dell’alimentatore esterno dalle generose dimensioni. Non dimentichiamo la connettività wireless che include WiFi dual band e Bluetooth 5. Ricordiamo, inoltre, il pulsante di alimentazione sul lato superiore, i due speaker da 15 W ciascuno presenti ai lati del proiettore, insieme alle prese d’aria, ed il subwoofer inserito al posteriore.

Non dimentichiamo la possibilità di installazione anche a soffitto ed il piccolo supporto retrattile, sul lato inferiore, che consente di inclinare il proiettore fino a 15 gradi. Prodotto con dimensioni pari a 28 x 28 x 18 cm, per un peso di 5 kg.

Caratteristiche tecniche

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche. L’Omnistar L80 è un videoproiettore Lcd con ampio pannello da 5,7”, risoluzione nativa in Full HD (1920 x 1080p), illuminazione Led con luminosità massima di 1.500 lumen, durata della lampada di 30.000 ore e rapporto di proiezione di 1.31:1. Proiettore capace di generare un’immagine da 40 a 200 pollici, da 1,2 a 5,7 metri ed in grado di visualizzare 16,7 milioni di colori. Modello equipaggiato con autofocus, correzione automatica del trapezio (40 gradi, in orizzontale e in verticale) e zoom digitale.

Cuore dell’Omnistar L80 è il processore quad core A53, affiancato da 1 GB di Ram e da 8 GB di memoria.

Infine non dimentichiamo il piccolo ed economico telecomando in dotazione. Casiris ci ha, purtroppo, inviato una versione preliminare della confezione priva di manuale.

Analisi del software e impostazioni

Occupiamoci ora del software dell’Omnistar L80 basato su Android 9 e con interfaccia proprietaria anche in italiano, ma con numerosi errori di traduzione. Sistema operativo che presenta, purtroppo, importanti limitazioni; mancano, infatti, i servizi di Google ed il Play Store, sostituito da uno store proprietario di qualità decisamente inferiore e privo delle più note app. A bordo troviamo, comunque, preinstallate varie applicazioni come Youtube, Netflix, Prime Video, ed un player video. Sistema operativo, purtroppo, non definitivo sull'unità in prova, con varie app non funzionanti.

Ricordiamo anche la funzione di mirroring che consente di visualizzare sul proiettore il contenuto dello schermo di smartphone e tablet Android e Apple. Citiamo anche la modalità “Bluetooth speaker” che permette di utilizzare il proiettore come una semplice cassa senza fili, disattivando la sezione video.

Peccato per l’assenza di Android TV che avrebbe reso il proiettore decisamente più completo. Consigliamo, quindi, di non utilizzare il sistema operativo integrato e di sostituirlo con la chiavetta Fire Tv Stick Lite (34 euro su Amazon), collegabile facilmente al proiettore.

Molto semplice, infine, anche la sezione dedicata alle impostazioni video con la possibilità di modificare solo i classici parametri (luminosità, contrasto, nitidezza, ecc). Sono anche presenti varie modalità preimpostate, disponibili anche per l’audio.

Prestazioni e prezzo

Terminiamo la recensione dell’Omnistar L80 con l’analisi delle sue prestazioni. Iniziamo dal video: buona la definizione delle immagini, con colori un po’ saturi e non sempre naturali; accettabile il livello del nero; solo discreta l'uniformità dell'immagine e la messa a fuoco automatica, con l'angolo in alto a sinistra più chiaro e leggermente sfocato; buona la luminosità; viste le caratteristiche del proiettore, consigliamo di utilizzarlo in un ambiente oscurato o con una ridotta luminosità.

Occupiamoci ora degli speaker integrati potenti, con voci naturali e discreti bassi. Proseguiamo con il rumore della ventola, contenuto ma sempre percepibile. Prodotto ben assemblato, con certificazione IPX5 contro l'ingresso della polvere all'interno del proiettore.

Semplice l’installazione grazie anche all’autofocus e all’inclinazione regolabile.

L’Omnistar L80 è attualmente ordinabile sulla piattaforma di raccolta fondi Kickstarter ad un prezzo di circa 200 euro, con uno sconto del 56%.