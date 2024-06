Un nuovo chatbot di Google per 'parlare' con personaggi famosi

Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale potrebbe permettere di simulare una conversazione con celebrità e personaggi famosi. L'idea sarebbe di Google che - secondo le indiscrezioni riportate dal sito The Information - baserebbe il nuovo sistema su Gemini, l'IA generativa di ultima generazione made in Mountain View. Non si tratta di una novità, però, piuttosto di un'intenzione 'presa a prestito' da Meta: l'azienda di Mark Zuckerberg, infatti, aveva già annunciato lo scorso anno una partnership con alcuni personaggi famosi (tra cui Paris Hilton, Snoop Dogg e Tom Brady), per creare degli avatar da utilizzare in chatbot su Facebook, Instagram e WhatsApp.

Google, chatbot e celebrità

Secondo quanto si apprende, i vertici di Google, in questa fase, sarebbero a caccia di artisti e personaggi noti che diano il consenso a utilizzare le loro 'personalità virtuali' per il chatbot. Una mossa di marketing, con la quale il colosso californiano punterebbe a rendere più attraente agli occhi di tutti le funzionalità e potenzialità dell'intelligenza artificiale.

Google dichiara così guerra a Meta, copiandone in maniera neppure troppo velata i passi. Ma non è l'unica novità legata all'intelligenza artificiale. È sempre il portale The Information a svelare altri piani di Google. Allo studio ci sarebbe una tecnologia che potrebbe permettere a tutti gli utenti di creare dei propri chatbot personalizzati, con i quali sarà possibile interagire. In questo caso, si tratterebbe di una iniziativa in tutto e per tutto simile a quella già offerta dalla piattaforma Character.AI. Ad ogni modo, per il momento non ci sono conferme dai vertici della società, né se il servizio dovrebbe essere gratuito o a pagamento. I ben informati, tuttavia, ritengono che i nuovi software potrebbero essere rilasciati a stretto giro, forse entro la fine dell'anno in corso.