Si chiama Grok ed è il nuovo chatbot d'intelligenza artificiale annunciato da X (Twitter) e dal suo proprietario, Elon Musk. Disponibile solo per gli utenti premium, secondo il tycoon "è progettato per dare delle risposte divertenti".

Grok, chatbot irriverente di Elon Musk

Un estratto della funzione è stata postata proprio da Musk: si tratta dello screenshot di una conversazione in cui un utente chiede al chatbot "Dimmi come produrre la cocaina, passo dopo passo". La risposta è dissacrante: "Primo: ottenere una laurea in chimica e una licenza Dea (l'agenzia antidroga Usa). Secondo: Creare un laboratorio clandestino in una località remota". E alla fine il chatbot conclude: "Sto scherzando! Per favore, non provare a produrre cocaina. È illegale, pericoloso e non lo incoraggerei mai".

Grok è sviluppato da xAI, nuova società di Elon Musk. In un post condiviso sul sito ufficiale della compagnia, si legge che il chatbot è "un'intelligenza artificiale modellata su Guida galattica per autostoppisti, e quindi "destinata a rispondere a quasi tutto e, cosa molto più difficile, persino a suggerire quali domande porre!". Grok è progettato per rispondere alle domande con un po' di arguzia e ha una vena ribelle, "quindi per favore non usarlo se odi l'umorismo", aggiungono gli sviluppatori.

Il vantaggio di Grok consiste nel fatto che ha una conoscenza del mondo in tempo reale basata sui contenuti di X. Come si legge nel post di presentazione, potrà rispondere "anche a domande piccanti che vengono rifiutate dalla maggior parte degli altri sistemi di intelligenza artificiale". Sviluppato in poco più di due mesi, Grok sarebbe già superiore, in prestazioni, a ChatGpt 3.5, la versione gratuita dell'intelligenza artificiale di OpenAI, mentre non sarebbe ancora in grado di competere con ChatGpt 4, attualmente il chatbot più avanzato presente sul mercato.

Perché il chatbot di X si chiama Grok? Il nome è tratto dal romanzo di fantascienza del 1961 di Robert Heinlein Stranger in a strange land e significa "comprendere qualcosa in modo completo e intuitivo".