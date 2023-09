ChatGpt ora vede, ascolta e parla

OpenAi guarda al futuro e lo fa implementando in maniera sostanziale il suo tanto chiacchierato chatbot basato sull'intelligenza artificiale. La startup di San Francisco ha iniziato infatti ad aggiungere nuove funzionalità vocali e basate sulle immagini in ChatGpt. Detta forse in maniera impropria, ora ChatGpt può parlare, o meglio, conversare con gli utenti, e dare consigli (e risolvere problemi) a partire da foto.

Le due nuove funzioni, che segnano un deciso salto in avanti per l'intelligenza artificiale su cui Microsoft ha deciso di investire 10 miliardi di dollari, saranno aggiunte progressivamente nelle prossime due settimane. Voce e immagini, si legge in una nota ufficiale dell'azienda, "saranno disponibili per gli utenti Plus e Enterprise". La funzione vocale su sistemi iOS e Android, mentre le immagini su tutte le piattaforme.

Il sistema di interazione 'voce' è alimentato da un nuovo modello di sintesi vocale, in grado di generare audio simile alla voce umana a partire dal testo e da pochi secondi di discorso campione. "Abbiamo collaborato con doppiatori professionisti per creare ciascuna delle voci - spiegano da OpenAi -, e utilizziamo Whisper, il nostro sistema di riconoscimento vocale open source, per trascrivere le parole pronunciate in un testo".

Come fare per avviare conversazioni vocali con ChatGpt

Per avviare una conversazione con l'assistente vocale di ChatGpt è necessario accedere alla sezione 'Impostazioni' nell'app, cliccare su 'Nuove funzionalità' e attivare le conversazioni vocali. Nella stessa finestra è possibile anche scegliere la propria voce di risposta preferita tra le cinque messe a disposizione dal sistema.

Non solo voce. Ora è possibile fare delle richieste specifiche a ChatGpt inviando al chatbot delle foto o delle immagini. Con la nuova funzione, il bot sarà anche in grado di analizzare grafici complessi. Insomma, se c'è un problema da risolvere, in futuro sarà sufficiente scattare una foto, inviarla al sistema e attendere il responso.

Come anticipato, le funzionalità cominceranno a essere disponibili, in modo graduale e controllato, nelle prossime settimane. "Il nostro obiettivo - concludono da OpenAi - è creare una intelligenza artificiale sicura e vantaggiosa. Crediamo nel rendere i nostri strumenti disponibili gradualmente, il che ci consente di apportare miglioramenti e affinare la mitigazione dei rischi nel tempo, preparando allo stesso tempo tutti a sistemi più potenti in futuro. Questa strategia diventa ancora più importante con i modelli avanzati che coinvolgono voce e visione".