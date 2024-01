Cos'è "Chiedi ad un amico", la nuova funzionalità di Amazon da oggi

Amazon presenta “Chiedi ad un amico”, la nuova funzionalità disponibile all’interno della shopping app di Amazon grazie alla quale i clienti hanno la possibilità di chiedere consigli in tempo reale ad amici e familiari durante i propri acquisti. Questa nuova esperienza consente di richiedere, visualizzare e gestire suggerimenti e preferenze dei propri amici sui prodotti in modo semplice e veloce.

I clienti si rivolgono a diverse fonti quando devono decidere quali prodotti acquistare e le raccomandazioni di amici e familiari sono spesso considerate le più affidabili. Quando si tratta di acquisti online, in particolare, il consiglio dei propri cari risulta molto utile ma può essere complicato tenere traccia delle opinioni di tutti tra le varie piattaforme social e di messaggistica. I dati confermano che, nel 2023, i clienti hanno cliccato miliardi di volte su "Condividi" nella shopping app di Amazon per condividere i prodotti attraverso messaggi, social media ed e-mail.

Alcuni test preliminari dimostrano che i clienti sono particolarmente interessati a ricevere consigli su abbigliamento, scarpe, elettronica, arredamento e che, soprattutto in occasione di feste e ricorrenze speciali, la funzionalità “Chiedi ad un amico” può semplificare notevolmente l'acquisto di regali di gruppo, permettendo di raccogliere e conservare le risposte di tutti i partecipanti. Oppure se, ad esempio, si è in cerca del dono perfetto per stupire il partner a San Valentino, la nuova funzionalità consente di lanciare un comodo sondaggio tra amici e familiari per confrontarsi insieme con un semplice click.

Come utilizzare "Chiedi ad un amico" con l'app di Amazon

Utilizzare la funzionalità “Chiedi ad un amico” è semplice e intuitivo: basta selezionare un prodotto per il quale si desidera consultare un’altra persona e cliccare su "Condividi". Per il primo utilizzo è necessario attivare la funzione "Chiedi i voti ai tuoi amici", portando l’impostazione predefinita da "off" a "on". Dopodiché, sarà sufficiente selezionare l'applicazione di messaggistica preferita e i destinatari.

Gli amici riceveranno un messaggio di invito contenente un link che li farà accedere direttamente alla shopping app di Amazon, dove potranno visualizzare tutti i dettagli del prodotto e condividere velocemente la propria opinione scegliendo fra tre diverse emoji (😍, ☹️ o 🤔), oltre alla possibilità di aggiungere commenti specifici. Una volta che tutti avranno risposto sarà possibile visualizzare comodamente l’opinione più gettonata e scorrere per vedere i commenti, uno ad uno, all’interno dell'app. Una nuova esperienza di shopping condivisa per essere sempre certi di prendere la giusta decisione.

La funzionalità “Chiedi ad un amico” è disponibile anche in Australia, Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, India, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.