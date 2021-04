Si chiude un'era, addio a Yahoo Answers

Finisce un'era che ha visto protagonisti, in particolar modo, gli utenti nati negli anni '80 e '90. Dopo circa 16 anni di attività chiude Yahoo Answers, il sito gratuito di domande e risposte su qualsiasi argomento. Dal 20 aprile non sarà più possibile inserire domande, poi, dal 4 maggio, la chiusura sarà totale: questo significa che la piattaforma non sarà più consultabile, nemmeno in modalità di sola lettura.

Addio a Yahoo Answers

Resterà la possibilità comunque fino al 30 giugno pe ogni iscritto di scaricare i propri contenuti, ossia l'elenco delle domande e delle risposte formulate nel tempo, così come tutte le immagini caricate. La conferma della chiusura arriva dopo una serie di indiscrezioni, con un messaggio visibile proprio nella home page del sito. «Il sito di Yahoo Answers verrà chiuso il 4 maggio e dal 20 aprile 2021 sarà in modalità di sola lettura. - si legge - Non verranno apportate modifiche ad altre proprietà o servizi di Yahoo o al tuo account Yahoo. Puoi trovare maggiori informazioni sulla chiusura di Yahoo Answers e su come scaricare i tuoi dati dalla pagina di aiuto».

La chiusura di Yahoo Answers fa seguito a quella di Yahoo! Gruppi risalente a fine 2019. L'azienda non ha ancora spiegato il motivo dietro la volontà di cancellare il popolare servizio, peraltro in forte ascesa con il covid, dopo che nel corso degli anni aveva via via perso la popolarità di cui aveva goduto nei primi anni del 2000.