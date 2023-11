Claude, il chatbot rivale di ChatGpt che analizza documenti di 500 pagine in pochi minuti

Si chiama Claude ed è il chatbot di intelligenza artificiale che sfida ChatGpt. È stato creato da Anthropic, azienda che OpenAI nelle ultime ore avrebbe avvicinato per una possibile fusione societaria, ma dalla quale avrebbe ricevuto risposta negativa: nessuna ufficialità, ma l'aggiornamento del proprio sistema di intelligenza artificiale è una risposta piuttosto chiara ed eloquente.

Claude, cosa sono i token

Claude 2.1 può ora analizzare fino a 200mila token, che equivalgono all'intera Odissea di Omero. Ma cosa sono i token? Si tratta di pezzi di testo che l'Intelligenza artificiale utilizza per recepire le informazioni e organizzare le sue risposte in linguaggio naturale. Anthropic ha affermato che Claude 2.1 dimezza anche il tasso di "allucinazioni", ossia gli errori in cui un chatbot può incorrere nel rispondere alle domande degli utenti.

Il limite di 200mila token, corrispondenti a circa 500 pagine di testo, spiega l'azienda, consente di caricare intere basi di codice, documenti accademici, rendiconti finanziari o lunghe opere letterarie, in modo che l'intelligenza artificiale le possa analizzare. A quel punto, il chatbot può fornire riepiloghi, rispondere a domande specifiche sul contenuto, confrontare e contrapporre più documenti e giungere a conclusioni in maniera rapida, laddove agli esseri umani servirebbero ore, se non giorni, per riscontrare particolari evidenze nei materiali forniti.

"L'elaborazione di un messaggio di 200mila token di lunghezza è un'impresa complessa e una novità assoluta nel settore - ha scritto la società in un post sul blog ufficiale - Siamo entusiasti di mettere questa nuova potente funzionalità nelle mani dei nostri utenti. A Claude bastano pochi minuti per portare a compimento attività che in genere richiederebbero ore di impegno all'uomo. Ci aspettiamo che la latenza diminuisca sostanzialmente man mano che la tecnologia avanza".