Da CMF by Nothing i nuovi Phone 1, Buds Pro 2 e Watch Pro 2

CMF, il sub-brand dell’azienda tecnologica Nothing, con sede a Londra, ha annunciato oggi tre nuovi prodotti: CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2.

Di seguito le caratteristiche e i prezzi dei nuovi prodotti di CMF.

CMF Phone 1

CMF Phone 1 promette interessanti prestazioni grazie al processore MediaTek Dimensity 7300 5G, progettato in collaborazione con Nothing. Dotato di una batteria da 5.000 mAh, CMF Phone 1 consente agli utenti di utilizzarlo fino a due giorni con una sola carica. Ricordiamo anche la RAM fino a 16 GB, con RAM Booster, e la fotocamera posteriore Sony da 50 MP con un sensore dedicato ai ritratti per un effetto bokeh più accurato. Nella parte anteriore dello smartphone è, invece, presente una fotocamera per selfie da 16 MP.

Passiamo al display Super AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz.

Gli utenti possono cambiare la cover posteriore con un colore che si adatta al proprio stato d’animo o aggiungere accessori personalizzati, come il supporto per mantenere lo smartphone in verticale quando posizionato su un piano.

A bordo troviamo, inoltre, il Nothing OS 2.6 basato su Android 14, che promette una user experience veloce e fluida, con numerose opzioni di personalizzazione.

CMF Watch Pro 2

Uno smartwatch versatile ed elegante con un display AMOLED always-on da 1,32 pollici, ad alta risoluzione, e oltre 100 watchfaces con opzioni personalizzabili. Smartwatch controllabile anche tramite la corona e con ghiera intercambiabile disponibile in due diversi design.

CMF Watch Pro 2 supporta oltre 120 modalità sportive e il riconoscimento automatico di 5 sport. Inoltre, consente di monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e i livelli di stress.

Gli utenti possono effettuare chiamate Bluetooth e consultare le notifiche provenienti dallo smartphone. CMF Watch Pro 2 è resistente all’acqua e alla polvere, con certificazione IP68, e vanta una durata della batteria fino a 11 giorni.

CMF Buds Pro 2

Alimentati da due driver che combinano un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm e grazie alla tecnologia LDAC, certificata per Hi-Res Audio Wireless e Dirac Opteo, i Buds Pro 2, promettono un suono di elevata qualità.

Ricordiamo anche la cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB e i 6 microfoni HD con tecnologia Clear Voice 2.0 e Wind-Noise Reduction 2.0. Non manca lo Spatial Audio Effect in grado di aumentare virtualmente lo spazio sonoro.

I CMF Buds Pro 2 offrono ben 43 ore di autonomia totale e una ricarica rapida di 10 minuti per 7 ore di riproduzione.

Curata anche la custodia dotata della Smart Dial: una piccola rotella, con varie funzioni personalizzabili dall’utente, ed utile al controllo degli auricolari CMF Buds Pro 2.

Prezzi e disponibilità

Tutti i prodotti saranno disponibili per l’acquisto su cmf.tech e amazon.it. I preordini iniziano oggi, 8 luglio, mentre le vendite inizieranno il 12 luglio.

CMF Phone 1

- 8GB + 128GB: 239€

- 8GB + 256GB: 269€

Scopri di più su Amazon in offerta a 199 euro

Accessori del CMF Phone 1

- Custodia (nera, arancione, verde chiaro, blu): 35 €

- Supporto: 25€

- Cordino: 25€

- Custodia per schede: 25€

CMF Watch Pro 2: 69€

Set lunetta + cinturino: 19 €

Scopri di più su Amazon



CMF Buds Pro 2: 59€

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.