CMF Watch Pro: un ottimo smartwatch low cost

Dopo la recensione degli auricolari Bluetooth Buds Pro, torniamo oggi ad occuparci di CMF (il brand low cost di Nothing) con la prova del Watch Pro. Si tratta di uno smartwatch per tutte le tasche, dal design moderno e curato, equipaggiato con un ampio schermo AMOLED, funzionalità per il monitoraggio di salute, sonno e allenamenti ed autonomia di diverse settimane.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dello smartwatch CMF Watch Pro.

Design e caratteristiche tecniche

Il Watch Pro si presenta con un design curato e moderno ed una buona qualità costruttiva. Iniziamo dalla cassa con cornice in lega di alluminio e diametro di 45 mm. Smartwatch con lati piatti, angoli arrotondati e retro in plastica dove troviamo i vari sensori per il monitoraggio della nostra salute. Posteriore che ospita anche il sistema di ricarica della batteria integrata, da 340 mAh, tramite cavo con aggancio magnetico proprietario allo smartwatch e presa USB.

Non dimentichiamo il cinturino da 22 mm, in silicone, facilmente sostituibile. Wearable leggero (47 g con cinturino) con dimensioni della cassa pari a 46,9 x 39,87 x 12,89 mm.

CMF Watch Pro è disponibile in 4 diverse colorazioni: la versione in grigio scuro, in prova, con bordi opachi, la variante con cinturino arancione e cassa in grigio metallizzato lucido, il modello con cinturino bianco e cassa in grigio chiaro opaco ed infine l’opzione con cassa in grigio opaco e cinturino in grigio chiaro.

Proseguiamo con il pulsante laterale utile per la gestione di varie funzioni: alimentazione, ritorno alla schermata principale e accesso al menù delle applicazioni.

Passiamo all’ampio display AMOLED da 1,96 pollici con densità di 332 ppi, risoluzione di 410 x 502 pixel e luminosità di 600 nits. Peccato per l’assenza del sensore per la gestione automatica della luminosità.

Schermo che può anche rimanere sempre attivo (funzione Always on Display), con la possibilità di scegliere 8 diversi quadranti dedicati, dalla grafica semplificata, che si aggiungono alle altre watchfaces disponibili.

Tra le caratteristiche tecniche non dimentichiamo il GPS (abbastanza preciso), il Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone, il microfono e lo speaker per la gestione in vivavoce delle chiamate provenienti dallo smartphone. Assente l’NFC per i pagamenti.

Proseguiamo con l’accelerometro e i sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (entrambi h24).

Ricordiamo, infine, la resistenza alla polvere e all’immersione in acqua, con certificazione IP68, e l'originale e sottile confezione che include il cavo di ricarica USB.

Interfaccia utente e funzionalità

Occupiamoci ora del sistema operativo proprietario del Watch Pro. Iniziamo dall’interfaccia utente, in italiano, chiara e di facile utilizzo, con una grafica dallo stile minimalista ripresa dai Nothing phone. Uno swipe verso il basso consente l'accesso al pannello delle impostazioni rapide che include anche la modalità non disturbare, la torcia, l’opzione per il risparmio energetico e la regolazione manuale della luminosità.

Con lo swipe verso l’alto si possono consultare le notifiche dello smartphone. Purtroppo non è possibile rispondere a messaggi o email direttamente dallo smartwatch, con le notifiche che rimangono da leggere sul cellulare.

Grazie ad uno swipe verso destra o verso sinistra si accede ad una serie di widget non personalizzabili dall'utente: attività fisica, frequenza cardiaca, meteo, sonno, gestione telefonate.

Tutte le app sono disponibili, invece, attraverso la pressione del pulsante laterale (non è possibile aggiungere nuove applicazioni). Di seguito l'elenco completo delle app disponibili: esercizio fisico (110 sport supportati, ma manca il nuoto), registro esercizi, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, attività fisica, monitoraggio del sonno, analisi livello di stress, gestione telefonate, controllo app musicali dello smartphone, controllo fotocamera del cellulare, meteo, esercizi di respirazione, assistente vocale dello smartphone, cronometro, timer, sveglie, calcolatrice, torcia e funzione “trova il mio telefono”.

Non dimentichiamo il pannello delle impostazioni che ospita vari menù come la sezione dedicata alla selezione dei moltissimi quadranti dalla grafica originale ed essenziale ripresa dai Nothing phone. Ricordiamo anche le regolazioni per display, audio e vibrazione.

App CMF Watch

Occupiamoci ora dell'app per dispositivi mobili, iOS e Android, denominata CMF Watch. Applicazione che consente di analizzare nel dettaglio i dati della nostra salute, del sonno e dell’attività fisica, accompagnati da varie statistiche e grafici.

Software in italiano, completo e di facile utilizzo, che include anche una sezione dedicata alla gestione delle watchfaces, con la possibilità di creare nuovi quadranti. Proseguiamo con il monitoraggio del GPS ed il menù dedicato alle impostazioni dello smartwatch. Ricordiamo, in particolare, la possibilità di caricare sullo smartwatch i contatti e gli sport preferiti, i promemoria idratazione ed “in piedi” e la sezione dedicata alla gestione delle notifiche.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Terminiamo la recensione del CMF Watch Pro con la nostra esperienza d’uso. Da Nothing arriva un interessante smartwatch low cost con un ottimo display, ampio e luminoso. Giudizio positivo anche sulla veloce interfaccia utente e sui quadranti dalla grafica chiara ed essenziale. Da migliorare la gestione e la visualizzazione delle notifiche.

Buona la valutazione su speaker e microfono accompagnati da un software per la riduzione del rumore ambientale. Ottima l’ergonomia, con una cassa leggera ed un morbido cinturino.

Precisi i dati fisici raccolti, ad eccezione del monitoraggio del sonno poco affidabile. Peccato per la mancanza del rilevamento della pressione arteriosa. Abbastanza completa la sezione dedicata agli allenamenti.

Elevata l’autonomia di circa 7-10 giorni in modalità standard e di un mese circa attivando il risparmio energetico. Stabile il collegamento con lo smartphone.

Molto buono il rapporto qualità/prezzo con il CMF Watch Pro acquistabile a 69 euro.

Scopri di più su Amazon (in qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei)