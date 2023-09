Coca Cola ha lanciato un nuovo gusto inventato dall’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta permeando anche la filiera alimentare in tutti i suoi aspetti, sembrano giochetti e sperimentazioni senza capo ne coda ma non lo sono affatto. In Italia ne abbiamo avuto già qualche assaggio: dalla chef creata completamente con l’AI che divulga ricette create anch’esse con la AI, fino alla drinklist di un bar di Milano fatta interamente dall’intelligenza artificiale, o l’app che la usa per pianificare la spesa e fare il piano alimentare. È quindi chiaro che anche i colossi del food & beverage si muovano per sfruttarne al massimo le potenzialità.

Adesso tocca a Coca Cola, che ha appena lanciato un nuovo prodotto in edizione limitata il cui gusto è stato creato in parte dall’intelligenza artificiale. Si chiama Coca-Cola Y3000 Zero Sugar ed è stato annunciato il 12 settembre 2023 con un breve video sui canali social di Coca Cola a livello globale. L’idea è quella di permettere agli affezionati del marchio di “assaggiare il futuro”, letteralmente “Taste the future” con una versione che riassume i gusti e i desideri dei suoi compratori. “Coca-Cola® Y3000 Zero Sugar è stata co-creata con l'intelligenza umana e artificiale, comprendendo come i fan immaginano il futuro attraverso emozioni, aspirazioni, colori, sapori e altro ancora” hanno spiegato dall’azienda.

Il gusto creato con le intelligenze artificiali e umane

Attraverso la piattaforma “Real Magic” lanciata da Coca Cola nel 2021 per raccontare in modo innovativo i grandi cambiamenti del marchio nel mondo, è stata annunciato anche l’arrivo di questo nuovo prodotto, che riflette sull’idea di futuro: Coca Cola sarà ancora rilevante nel 3000? Si sono chiesti i suoi ideatori. E quale sapore dovrebbe avere? Da qui la co-creazione tra intelligenze umane e artificiali di un nuovo gusto che risponde a queste domande e aspirazioni. Anche l’immagine di questo nuovo arrivo sul mercato è stata agevolata dall’AI, con richiami a un mondo futuristico nei colori e nei font.

Coca Cola, l’intelligenza artificiale e l’esperienza nel futuro

Entrati in possesso della preziosa lattina, i consumatori potranno scansionare un codice QR presente sulla confezione per accedere al Coca-Cola Creations Hub, dove possono filtrare le loro foto attraverso la Y3000 AI Cam personalizzata per immaginare come potrebbe essere la loro realtà attuale nel futuro, “una visione ottimistica” di futuro l’hanno definita anche i suoi creatori, quella associata a Coca Cola, forse un po’ troppo. Intanto il prodotto si pone in una lunga scia di creazioni a edizione limitata dal contenuto esperienziale e artistico. L'offerta a zero zucchero sarà disponibile per un periodo limitato in alcuni mercati, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, Europa e Africa. In America del Nord, Stati Uniti e del Canada, ci sarà anche la versione normalmente zuccherata.