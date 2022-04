Modifica ai post di Twitter, non sarà una rivoluzione: cosa sappiamo fino ad ora

L'attesa è tutta per l'eventuale acquisizione di Elon Musk (che pare sarà rifiutatata), ma nel frattempo Twitter sta continuando a testare la possibilità di modificare i tweet, già annunciata a inizio di aprile. Non ci sono ancora date ufficiali sul lancio dell'editing dei post, ma ci sono delle interessanti indiscrezioni sulla nuova funzionalità.

Ci ha pensato la ricercatrice Jane Manchun Wong ad analizzare il codice del sito web (e non dell'app), scoprendo che la modifica dei tweet potrebbe non comportare un cambiamento effettivo ad un post già pubblicato, ma si avrà, nei fatti, la creazione di un tweet diverso, con l'ora del secondo lancio e non di quello originale.

Modifica dei tweet: come funzionerà

Come spiegato dalla ricercatrice, dalle risultanze della sua analisi, la modifica dei post sarà molto vicina, nei fatti, alla cancellazione del tweet e alla sua successiva riscrittura. I tweet modificati saranno comunque legati tra di loro perché, anche se solo il più recente verrà visualizzato sulla bacheca, Twitter manterrà un registro di tutte le modifiche, così da rendere trasparente il processo di editing e lasciare agli utenti l'opportunità di analizzare l'eventuale cambio di significato di un post.

Ci aveva pensato un ricercatore italiano, Alessandro Paluzzi, a condividere nei giorni scorsi le schermate della nuova funzionalità, mostrando come potrebbe effettivamente apparire il pulsante di modifica una volta rilasciato. Secondo le indiscrezioni rilasciate, l'opzione per modificare i tweet dovrebbe essere aggiunta nel menu a tre punti, alla destra di ogni post.