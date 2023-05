World Password Day: come scegliere accuratamente le proprie password

Su qualsiasi piattaforma oggi si acceda, dalle email ai social network, dalle applicazioni bancarie a siti e-commerce e così via, è necessario inserire delle credenziali di autenticazione al fine di accedere ad un’area personale contenente informazioni peculiari dell'utente, nonché dati finanziari associati. Una password debole pertanto potrebbe avere conseguenze molto gravi: un hacker potrebbe rubare i dati bancari, effettuare transazioni non autorizzate o sottrarre dall’account informazioni per operare reati e frodi.

Nonostante questi rischi, le persone utilizzano spesso password facili. Secondo un rapporto di Verizon, l’81% degli attacchi informatici sono causati da password deboli o rubate e il 65% degli utenti utilizza la stessa password per più di un account.

I consigli per rendere una password più efficace

In occasione del World Password Day, che si celebra oggi (4 maggio), ecco quindi una lista di consigli ideati da Ermes Cyber Security, utili per creare password efficaci:

1. La lunghezza della password è importante: più lunga è la password, più difficile sarà decifrarla; è consigliabile utilizzare una password che abbia una lunghezza minima di 8-12 caratteri, fino ad arrivare a 20.

2. Bisogna evitare di usare la stessa password per più di un account: ogni account deve avere una sua password specifica, altrimenti, scoperta quella, l’hacker avrà accesso a tutti gli account dell’utente.

3. Le password devono contenere lettere, numeri e simboli; non utilizzare parole o sequenze numeriche ovvie come “password” o “123456”, poiché queste sono tra le password più comuni scelte dagli utenti e facilmente indovinabili. Inoltre, è meglio evitare di utilizzare parole di dominio pubblico o che possono essere facilmente associate alla persona, come la data di compleanno o il nome del cane.

4. Non bisogna utilizzare informazioni personali come nome, cognome, data di nascita, nome del coniuge o dei figli.

5. Cambiare regolarmente la password aiuta a prevenire la sua violazione a lungo termine: è consigliabile farlo almeno una volta ogni tre mesi.

6. L’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alla password poiché richiede l'utilizzo di un secondo elemento di autenticazione, come un codice di verifica inviato al telefono.

7. Una password generata casualmente, utilizzando una combinazione di numeri, lettere maiuscole e minuscole e simboli, è una delle opzioni più sicure.

8. Un’altra soluzione può essere una “passphrase”, una serie di parole casuali messe insieme per creare una password. Le frasi hanno la stessa sicurezza delle password con caratteri casuali, ma sono più facili da ricordare. Ad esempio, la frase “tre gattini rosa” può essere convertita nella password “3GattiniRosa!”.

9. Una tecnica utile per creare una password complessa, ma facilmente memorizzabile, è quella di utilizzare le prime lettere di una frase significativa: ad esempio, “Il mio primo cane si chiamava Fido” diventa “IMpcscF”.

10. Un gestore di password può aiutare a creare e memorizzare password uniche e complesse per ogni account. Si tratta di programmi o app che archiviano in modo sicuro e crittografato le credenziali di accesso; grazie ad esse l’utente avrà, quindi, a disposizione tutte le sue password ogni volta che ne ha bisogno.