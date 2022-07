Quello che ancora non conosci di Alexa

Alexa è ormai parte integrante delle case di noi utenti in Italia. Da circa quattro anni ci semplifica la vita, permettendoci di fare tantissime cose usando solo la nostra voce: possiamo chiederle di riprodurre musica, fornirci le ultime news, impostare timer, sveglie e promemoria, controllare il meteo, aggiungere articoli alla lista della spesa, accendere le luci smart del salotto e molto altro, tutto senza usare le mani.

Ma vi siete mai chiesti quanto conosciamo realmente l’assistente vocale di Amazon? Scopriamo, quindi, alcune interessanti caratteristiche e funzionalità di Alexa.

Alexa è affidabile e trasparente

In una realtà che corre sempre più veloce, spesso non riusciamo a concederci il tempo necessario per organizzare al dettaglio le nostre giornate ed è qui che Alexa arriva in nostro aiuto in modo sempre rapido ed efficiente: Alexa ha un’ampia varietà di funzionalità e competenze, dalla gestione degli impegni, alla lista della spesa. Inoltre, Alexa è sempre trasparente sulla provenienza delle notizie che ci offre: cita sempre, infatti, la fonte e utilizza solamente quelle con informazioni fattuali verificate. Inoltre, non è necessario porre necessariamente la domanda diretta come, ad esempio, “che tempo fa?”, perché Alexa comprende anche frasi come “Alexa, avrò bisogno di un ombrello oggi?”.

Alexa è competente

Quante volte pensiamo ad un libro, ma non ne ricordiamo l’autore o non ci viene proprio in mente il nome di un personaggio di un film? O ancora, ci chiediamo in quale anno l’uomo è sbarcato sulla Luna e quando sarà la festa della mamma: basta chiedere all’assistente vocale di Amazon. Alexa conosce ciò che conta per i clienti in Italia, come ad esempio giorni festivi, città e informazioni geografiche, ma anche gli eventi sportivi più amati nel nostro Paese – Serie A, B, Coppa Italia, Champions League, Europa League e Formula 1 – così come celebrità, libri, e poesie – provate a chiedere “Alexa, recita L’Infinito di Giacomo Leopardi”. Alexa impara ogni giorno sempre più cose, è lei stessa a dirlo. “Alexa, credi di essere intelligente?” per scoprirne di più.

Alexa è esperta

Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la Casa Intelligente e permette di attivare telecamere, luci, termostati compatibili e molto altro. Numerosi i comandi vocali disponibili, ad esempio: “Alexa, accendi la luce in corridoio” o “Alexa, imposta la temperatura in salotto a 20 gradi”. Inoltre, tramite Alexa possiamo impostare vere e proprie Routine per ripetere con regolarità determinate azioni senza doverle richiedere ogni volta. Quali? Accendere la luce, ascoltare le notizie mentre facciamo colazione e conoscere gli impegni della giornata mentre ci prepariamo ad uscire, solo per citarne alcune, semplicemente dicendo, ad esempio, “Alexa, inizia la giornata”. Infine, attraverso le Skill, le applicazioni vocali, Alexa ci consente di ampliare le capacità dei dispositivi della famiglia Echo per personalizzare l’esperienza in base a ciò che più ci piace. Esistono Skill adatte ad ogni occasione: possiamo dire “Alexa, apri GialloZafferano” per cercare gustose ricette o “Alexa, apri Vino Perfetto” per conoscere quale vino si sposa meglio in base al piatto che vogliamo cucinare.

Alexa è spiritosa

Alexa rende la nostra vita più semplice, ma anche più divertente. Grazie alla sua indole sempre ironica, è una vera intrattenitrice ed è pronta a raccontarci barzellette, indovinelli ed Easter Egg. Alexa sa cantare e rappare e il suo senso dell’umorismo traspare dai giochi di parole che riesce a fare. É anche autoironica e ci permette di ottenere risposte spassose proprio quando meno ce lo aspettiamo: “Alexa, chi sei?”, “Alexa, dimmi un Easter Egg”, o “Alexa, cosa stai facendo?”, sono i comandi che fanno al caso nostro se vogliamo mettere alla prova il suo carattere più giocoso.