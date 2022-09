Satispay ora vale 1 miliardo: come funziona l'app diventata un "unicorno"

L'Italia ha il suo nuovo 'unicorno': Satispay, da oggi, vale infatti più di 1 miliardo di euro, un prestigioso traguardo raggiunto grazie ai 320 milioni di investimenti di Addition, venture capital dell'americano Lee Fixel, entrato a far parte ufficialmente della società. La startup piemontese per i pagamenti elettronici, - perché ancora di startup si tratta nonostante l'incredibile valutazione - ha una community di oltre 3 milioni di persone e 200mila negozi attivi.

Ora, il prossimo obiettivo è quello di conquistare anche l'Europa, con acquisizioni societarie mirate. A rivelarlo è il ceo della società, Alberto Dalmasso: "Satispay è entrata in Germania, - ha spiegato - si è estesa al Lussemburgo e alla Francia e ora stiamo guardando, senza esagerare, a Belgio, Olanda, Austria, Grecia e Portogallo". Al di là delle acquisizioni, c'è ancora spazio per crescere come clienti: "I 3 milioni attuali sono un bel traguardo, - ha aggiunto - ma nulla rispetto a quello che potremmo diventare: l'Italia può diventare il motore della profittabilità per poi finanziare una crescita internazionale nel giro di un paio d'anni».

La genesi dell'app italiana per i pagamenti elettronici

Satispay è stata fondata nel 2013 da tre giovani imprenditori cuneesi, ?Alberto Dalmasso,? ?Dario Brignone e ?Samuele Pinta?, e si è posta sin dal principio l'obiettivo di rivoluzionare il mondo dei pagamenti elettronici, creando nuovi standard di trasparenza ed efficienza. Dopo un periodo di sviluppo e di studio delle normative del mercato e delle tecnologie già esistenti, il sistema viene lanciato ufficialmente all’inizio del 2015. Da quel momento in poi è stata una vera e propria ascesa, che ha reso in pochi anni Satispay uno tra i più diffusi metodi di pagamenti digitale via smartphone.

Che cos'è e come funziona Satispay

Ma che cos'è Satispay? Si tratta di una piattaforma di ?mobile payment, ossia di pagamenti elettronici, indipendente da carte di credito o debito. Un po' come PayPal, Satispay permette ai suoi utenti di pagare in negozio e scambiare denaro tra amici, oltre a una serie di altri servizi come:

ricariche telefoniche

pagamento di bollettini e pagoPA

donazioni e risparmi

L'utilizzo di Satispay è semplice e intuitivo. È sufficiente infatti scaricare l'app sul proprio smartphone e registrarsi, inserendo i propri dati personali e l'Iban del proprio conto corrente, per cominciare ad utilizzarla come metodo di pagamento nei negozi fisici o online. Quando l'utente si iscrive alla piattaforma mobile, deve impostare il budget di cui desidera disporre sull'app e procedere con l'accredito. Anche in questo caso, si tratta di un'operazione immediata. È sufficiente:

entrare nell'applicazione e accedere alla sezione 'Profilo'

cliccare su 'Ricarica' e successivamente su 'Accredita sul tuo conto corrente'

a questo punto, digitare l'importo desiderato e disporre un bonifico verso l'Iban associato al proprio account

Come un normale bonifico bancario, prima di vedere accreditato nell'applicazione di Satispay l'importo desiderato, è necessario attendere almeno due giorni lavorativi.

Come già anticipato, una volta ricaricato il proprio 'borsellino' è possibile pagare presso esercenti fisici e online convenzionati, scambiare denaro con i contatti della rubrica telefonica, effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini, i servizi della Pubblica Amministrazione, il bollo auto e moto, così come donare a enti no profit e accumulare piccole somme di denaro in automatico grazie alla funzionalita? 'Risparmi'.

Come fare per pagare effettivamente in negozio? Ci sono due modalità per farlo: quando il commerciante indica l'importo da pagare, è sufficiente aprire l'app del servizio, selezionare il negozio di interesse, digitare l'importo da trasferire e confermare l'invio del pagamento; in alternativa, - e questa è la modalità ancora più immediata - è sufficiente inquadrare con il proprio smartphone il Qr-Code dell'esercente associato al sistema Satispay, solitamente impresso sul registratore di cassa. A questo punto l'applicazione individuerà in automatico il negozio nel quale si stanno facendo acquisti, e sarà sufficiente inserire l'importo e confermare l'invio di denaro.