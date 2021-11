Dove si trova un tuo contatto WhatsApp? Lo puoi sapere senza chiedere la condivisione della posizione

La possibilità di condividere la propria posizione su WhatsApp è senza dubbio una delle funzioni più apprezzate dagli utenti, poiché permette di raggiungere una persona o farsi raggiungere, senza doversi arrabattare per dare indicazioni, magari poco precise.

Localizzare la posizione di un contatto WhatsApp (ma solo per gioco)

Si tratta, come noto ai più, di un'operazione molto semplice: basta infatti entrare nella chat della persone o del gruppo con cui si vuole condividere la propria posizione, cliccare su "Condividi" o sulla "+" in basso a sinistra e successivamente su "Posizione". Conoscere la posizione di una persona tramite WhatsApp, quindi, è semplice, basta chiedere la condivisione. Se vuoi fare una sorpresa a una persona , potrebbe esserti utile conoscere la posizione di una persona senza chiedergliela. In questa circostanza, - ma solo in questa - puoi procedere come segue, utilizzando un computer Windows:

assicurati che la persona di cui vuoi conoscere la posizione utilizzi frequentemente WhatsApp Web

apri il tuo browser (Chrome, Firefox, ecc), chiudi tutte le schede ad eccezione di quella dell'app di messaggistica

premi la combinazione di tasti Control+Alt+Canc e clicca su "Gestione attività" e successivasmente il tasto Windows+"R"

si aprirà la finestra "Esegui", dove dovrai scrivere "cmd" e premere il tasto Invio

si dovrebbe aprire una ulteriore finestra, nella quale digitare la sequenza "netstat -an" e premere invio

Se hai seguito tutte le indicazioni alla lettera, al termine del procedimento dovrebbe comparirti l'indirizzo IP della persona con la quale hai comunicato recentemente su WhatsApp. Vai quindi su un sito in grado di localizzare gli indirizzi IP: non otterrai un indirizzo specifico, ma la posizione approssimativa di quella persona nel momento in cui vi siete scambiati gli ultimi messaggi.

È possibile scoprire la posizione di un contatto WhatsApp anche tramite Mac. Si tratta di un procedimento valido anche se si utilizza sistema operativo Windows o Linux. Ecco come procedere: